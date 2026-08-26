Reuters: Глава МИД Ватикана приехал в Москву с неожиданной миссией 2 26.08.2026, 12:21

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Пол Ричард Галлахер

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Это первый за несколько лет прямой контакт на высоком уровне.

В Москве состоялась первая за пять лет очная встреча высокопоставленного представителя Ватикана с российским руководством. Архиепископ Пол Ричард Галлахер, глава дипломатии Святого престола, провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главной темой встречи стала война России против Украины и возможные пути к ее прекращению, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Галлахер заявил, что завершение войны это «срочный и необходимый» шаг. «Каждый день войны приносит новые жертвы и делает будущее примирение все более трудным», — заявил представитель Ватикана.

Встреча в Москве стала первым за несколько лет прямым контактом на высоком уровне между Ватиканом и российскими властями. Стороны обсудили возможные пути к прекращению войны и выразили готовность продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам.

Особое внимание планируется уделить помощи детям, пострадавшим в результате войны. Ватикан также подтвердил готовность участвовать в гуманитарных инициативах и содействовать диалогу между сторонами.

Галлахер подчеркнул, что Святой престол продолжит оказывать Украине духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку. Ватикан также готов предоставить площадку для контактов, направленных на поиск выхода из конфликта.

Папа Лев неоднократно призывал прекратить войну. В последнее время понтифик отдельно выражал тревогу из-за увеличения числа жертв среди мирного населения.

Reuters отмечает, что нынешняя встреча проходит на фоне продолжающейся войны, которая длится уже более четырех лет. При этом дипломатические контакты Ватикана с Москвой могут стать одним из каналов, через которые стороны пытаются сохранить возможность будущих переговоров.

Сам Святой престол подчеркивает необходимость не только прекращения боевых действий, но и создания условий для последующего примирения. В Ватикане считают, что чем дольше продолжается война, тем сложнее будет преодолеть ее последствия.

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