закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Над Жлобином снова заметили беспилотник

1
  • 26.08.2026, 11:53
  • 2,384
Над Жлобином снова заметили беспилотник

Вскоре над городом пролетел истребитель.

Вечером 25 августа жители Жлобина слышали громкий нетипичный звук и предположили, что над городом пролетал реактивный дрон. Сообщения об этом «Флагшток» заметил в соцсети.

Пользователи указывали на то, что около 17:00 слышали предполагаемый гул беспилотника на окраине Жлобина в районе Лебедевки, в 16-м микрорайоне, в поселке Рабочий, в микрорайоне Западный.

Движение российских БпЛА вдоль беларусско-украинской границы около 14:40 25 августа. Схема: еРадар

БпЛА не был виден из-за низкой облачности, отмечают жители города. Некоторые из них также сообщили, что в тот же вечер видел пролетающий низки истребитель — в районе Белорусского металлургического завода и улицы Южной:

«Над БМЗ истребитель низко пролетел, прямо над крышами цехов».

Один из пользователей написал, что примерно в то же время истребитель кружил над Светлогорском.

Также около 17:00 украинские мониторинговые каналы сообщали об активности военной авиации в восточной части Беларуси. В частности, канал «ППО Радар» информировал в 16:51 о том, что в воздух подняты три борта Су-30.

В тот день, уже с самого утра, группы российских реактивных БпЛА фиксировались над Черниговской областью Украины. Около 14:40 сразу шесть групп двигались по уже привычной траектории вдоль белорусско-украинской границы с востока на запад.

Напомним, 18 августа возле Белорусского металлургического завода в Жлобине, предположительно, упал неизвестный дрон. Местные жители сообщали о звуке взрыва, похожем на гром.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный