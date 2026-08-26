Над Жлобином снова заметили беспилотник 1 26.08.2026, 11:53

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Вскоре над городом пролетел истребитель.

Вечером 25 августа жители Жлобина слышали громкий нетипичный звук и предположили, что над городом пролетал реактивный дрон. Сообщения об этом «Флагшток» заметил в соцсети.

Пользователи указывали на то, что около 17:00 слышали предполагаемый гул беспилотника на окраине Жлобина в районе Лебедевки, в 16-м микрорайоне, в поселке Рабочий, в микрорайоне Западный.

Движение российских БпЛА вдоль беларусско-украинской границы около 14:40 25 августа. Схема: еРадар

БпЛА не был виден из-за низкой облачности, отмечают жители города. Некоторые из них также сообщили, что в тот же вечер видел пролетающий низки истребитель — в районе Белорусского металлургического завода и улицы Южной:

«Над БМЗ истребитель низко пролетел, прямо над крышами цехов».

Один из пользователей написал, что примерно в то же время истребитель кружил над Светлогорском.

Также около 17:00 украинские мониторинговые каналы сообщали об активности военной авиации в восточной части Беларуси. В частности, канал «ППО Радар» информировал в 16:51 о том, что в воздух подняты три борта Су-30.

В тот день, уже с самого утра, группы российских реактивных БпЛА фиксировались над Черниговской областью Украины. Около 14:40 сразу шесть групп двигались по уже привычной траектории вдоль белорусско-украинской границы с востока на запад.

Напомним, 18 августа возле Белорусского металлургического завода в Жлобине, предположительно, упал неизвестный дрон. Местные жители сообщали о звуке взрыва, похожем на гром.

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