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В России нашли «виновных» в нашествии борщевика

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  • 26.08.2026, 11:58
  • 7,880
В России нашли «виновных» в нашествии борщевика
Фото: Агентство "Москва"

Их делают невыездными из РФ.

Площадь зарастания борщевиком в России не сокращается, поскольку правообладатели участков не принимают комплексных мер для борьбы с сорняком. Об этом «РИА Новости» заявили в Россельхознадзоре.

За период с 2022 по 2026 годы, по данным ведомства, на землях сельскохозяйственного назначения ежегодно фиксируется зарастание этим растением на площади порядка 22–27 тысяч гектаров.

С 1 марта 2026 года в России начали действовать законодательные изменения, призванные противодействовать распространению опасных инвазивных растений, в том числе борщевика Сосновского, напоминает Россельхознадзор. Собственники участков, арендаторы, землевладельцы и землепользователи обязаны проводить мероприятия по борьбе с опасной растительностью. В случае невыполнения этого требования участок может быть принудительно изъят.

Пока случаев конфискации за борщевик в России не было, власти ограничиваются более «мягким» запретом на выезд за рубеж. На прошлой неделе невыездными из-за заросшего борщевиком участка стали два жителя Пермского края. Муниципальные власти обязали собственников привести территорию в порядок и полностью убрать растение, но требования выполнены не были, после чего в ситуацию вмешались приставы.

Для борьбы с борщевиком Россельхознадзор рекомендует россиянам использовать гербициды: заросли опасного сорняка предлагается «сжигать» с помощью химической обработки, а затем вспахивать, культивировать и засевать многолетними бобовыми травами, в частности красным, гибридным или ползучим клевером.

На участках, где применение гербицидов ограничено либо химическую обработку не удалось выполнить своевременно, борщевик нужно скашивать, указывает Россельхознадзор: летом — как минимум раз в 14 дней, продолжая работы до полного уничтожения зарослей.

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