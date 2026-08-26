Илон Маск получил украинский орден Свободы9
- 26.08.2026, 11:02
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Указ о награждении подписал президент страны Владимир Зеленский.
Американский предприниматель Илон Маск получил украинский орден Свободы.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.
«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: Наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний «СпейсЭкс» и «Тесла», Соединенные Штаты Америки», - говорится в указе.
За что могут вручить Орден Свободы
Орден Свободы - высшая государственная награда Украины, которую вручают за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости государства.
Основания для награждения:
укрепление независимости Украины;
объединение украинского общества;
достижения в развитии демократии, реформ и экономики;
защита конституционных прав и свобод граждан героизм и патриотизм во благо государства.
Кто может получить:
граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства - пожизненно или посмертно, по указу президента.
Повторное вознаграждение не предусмотрено.