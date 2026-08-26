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Илон Маск получил украинский орден Свободы

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  • 26.08.2026, 11:02
  • 2,196
Илон Маск получил украинский орден Свободы
Илон Маск

Указ о награждении подписал президент страны Владимир Зеленский.

Американский предприниматель Илон Маск получил украинский орден Свободы.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: Наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний «СпейсЭкс» и «Тесла», Соединенные Штаты Америки», - говорится в указе.

За что могут вручить Орден Свободы

Орден Свободы - высшая государственная награда Украины, которую вручают за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости государства.

Основания для награждения:

укрепление независимости Украины;

объединение украинского общества;

достижения в развитии демократии, реформ и экономики;

защита конституционных прав и свобод граждан героизм и патриотизм во благо государства.

Кто может получить:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства - пожизненно или посмертно, по указу президента.

Повторное вознаграждение не предусмотрено.

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