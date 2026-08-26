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В Беларуси снова дорожают сигареты

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  • 26.08.2026, 11:22
  • 1,782
В Беларуси снова дорожают сигареты

Новые цены начнут действовать с 1 сентября

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси опубликовало максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые будут действовать в стране с 1 сентября. Согласно документу, подорожание затронет две позиции Гродненской табачной фабрики «Неман». Ещё одна новая марка появится у импортёра.

Так, пачки Dove Click Purple Moon и Dove Click Tropical Sun станут дороже на 20 копеек. Сейчас за каждую нужно заплатить 4,60 рубля, а с сентября цена вырастет до 4,80 рубля.

Одновременно в продаже появится новая импортная позиция – Chapman Eclipse Noire Platinum. Планируется, что её будет ввозить госпредприятие «Беларусьторг». Максимальная розничная цена составит 9,90 рубля за пачку.

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