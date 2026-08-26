В Беларуси снова дорожают сигареты

В Беларуси снова дорожают сигареты3
- 26.08.2026, 11:22
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Новые цены начнут действовать с 1 сентября
Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси опубликовало максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые будут действовать в стране с 1 сентября. Согласно документу, подорожание затронет две позиции Гродненской табачной фабрики «Неман». Ещё одна новая марка появится у импортёра.
Так, пачки Dove Click Purple Moon и Dove Click Tropical Sun станут дороже на 20 копеек. Сейчас за каждую нужно заплатить 4,60 рубля, а с сентября цена вырастет до 4,80 рубля.
Одновременно в продаже появится новая импортная позиция – Chapman Eclipse Noire Platinum. Планируется, что её будет ввозить госпредприятие «Беларусьторг». Максимальная розничная цена составит 9,90 рубля за пачку.