В Беларуси учащихся колледжей отправят на военные сборы

В Беларуси учащихся колледжей отправят на военные сборы7
- 26.08.2026, 11:11
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Милитаризация молодежи выходит на новый уровень.
В Беларуси учащихся колледжей начнут отправлять на учебно-полевые сборы. О новых планах властей рассказал министр образования Андрей Иванец во время городского форума педагогических работников «Минск образовательный: территория конкретных дел», пишут «Минск-Новости».
В этом году власти уже провели эксперимент с десятиклассниками: учебно-полевые сборы впервые организовали в формате круглосуточного пребывания. Около 15% школьников начало лета провели фактически в казармах.
На этом лукашистские чиновники решили не останавливаться. По словам Иванца, со следующего года все учебно-полевые сборы должны проходить на базе воинских частей либо центров допризывной подготовки.
Теперь военную практику распространят и на учащихся колледжей. Уже в 2026/2027 учебном году для них намерены организовать пятидневные учебно-полевые сборы.
А еще через год их продолжительность хотят увеличить до десяти дней — по аналогии с десятиклассниками. Проводить сборы также будут в воинских частях.
При этом чиновники называют происходящее частью подготовки и «патриотического воспитания». Однако возникает очевидный вопрос: почему образование в Беларуси все сильнее связывают с казармами и военной подготовкой и зачем подросткам все больше времени проводить в воинских частях.
Милитаризация школ и подростков в Беларуси идет уже не первый год. Ранее обязательные десятидневные сборы >ввели для десятиклассников
>ввели для десятиклассников, а военно-патриотические структуры власти активно распространяют по всей системе образования.
Теперь очередь дошла до колледжей. И судя по заявлениям чиновников, останавливаться на этом власти пока не собираются.