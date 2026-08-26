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Почему директор ЦРУ прилетел в Москву именно на самолете С-17?

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  • 26.08.2026, 11:13
  • 11,238
Почему директор ЦРУ прилетел в Москву именно на самолете С-17?

Аналитики дали неожиданное объяснение.

Визит в Москву директора американского Центрального разведывательного управления Джона Ретклиффа стал абсолютной неожиданностью, что подчеркнул даже выбранный для этого транспорт, сообщает Defense Express.

Издание сообщило, что Ретклифф прилетел в столицу России на военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III ВВС, хотя мог воспользоваться одним из правительственных самолетов, например, C-37 или C-40, которые являются специальными версиями Gulfstream V и Boeing 737.

Аналитики отметили, что C-17 относится к классу стратегических военно-транспортных самолетов, поскольку его максимальная взлетная масса составляет 265 тонн, из которых груз может составлять до 77,5 тонн.

Приводятся данные, что при полезной нагрузке в 75 тонн он преодолевает без дозаправки в воздухе около 4400 км.

Издание констатирует, что возможности этого самолета значительно превышают потребности в перевозке даже директора ЦРУ вместе с делегацией.

«Но он используется, когда аэродром, на котором запланирована посадка, опасен», – поясняется в статье.

В частности, именно C-17 использовался для перевозки американских высокопоставленных чиновников в Афганистан. Это связано и с оснащением самолетов средствами противодействия зенитным ракетам.

Кроме того, данный самолет используется в случаях, когда необходимо перевезти транспорт для делегации. Очевидно, это и стало причиной использования C-17, поскольку в Москве был замечен кортеж дипломатических автомобилей в сопровождении полиции.

По словам аналитиков, C-17 может перевезти даже танк Abrams, а вот обычных или бронированных автомобилей – около десятка. В то же время единственное логичное объяснение тому, почему было невозможно использовать транспорт посольства США в РФ, – это соображения безопасности.

Это означает, что визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву прошел в условиях, когда в Вашингтоне довольно трезво оценивают все возможные риски и пытаются обезопасить своих высокопоставленных чиновников доступными средствами.

В то же время официальная цель визита американской делегации пока так и остается неизвестной.

Издание отмечает, что визит был довольно коротким: C-17 приземлился в Москве около 10:00 по местному времени, а вылетел обратно около 19:00

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