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Портников озвучил реальную цель визита директора ЦРУ в Москву

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  • 26.08.2026, 14:20
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Портников озвучил реальную цель визита директора ЦРУ в Москву
Виталий Портников

Шаг был предпринят ради американских интересов.

Никаких официальных заявлений относительно цели визита директора ЦРУ в Россию сделано не было, но можно предположить, что подобный шаг был предпринят ради американских интересов, сообщил Виталий Портников.

Джон Рэтклифф прибыл в Москву попросить Путина повлиять на Иран, чтобы тот перестал «усложнять жизнь» Соединенным Штатам, а не для обсуждения условий завершения войны в Украине. Свой взгляд на происходящее политический аналитик озвучил в одном из аналитических видео на канале YouTube.

Публицист объяснил, зачем директор ЦРУ мог приехать в Москву: «Директор Центрального разведывательного управления может обращаться к Путину в первую очередь как к союзнику Исламской Республики, чтобы убедить президента РФ поспособствовать хотя бы в том, чтобы Иран специально не эскалировал ситуацию в Персидском заливе в ближайшие месяцы, чтобы на нефтяном рынке не было какого-то шока, который привел бы к серьезному повышению цен на топливо в США, чтобы ситуация ни мира, ни войны, которую Трамп зафиксировал в своих отношениях с Исламской Республикой, продолжалась как минимум до октября - ноября 2026 года».

«На мой взгляд, это может быть более реальной целью визита директора Центрального разведывательного управления в российскую столицу, чем разговоры о завершении российско-украинской войны или недопущении эскалации в Европе. За скобками этого предположения остается вопрос: а что такого могут предложить американцы россиянам, чтобы россияне могли сдержать иранцев, которые не являются страной абсолютного влияния РФ?» - подчеркнул Портников.

«Тут мы можем говорить о том, что скорее американцы пойдут на уступки Москве, чем Путин на уступки американцам в критических вопросах. Это могут быть такие уступки, которые приведут к тому, что США отменят определенные санкции против РФ, а россияне никак не смогут повлиять на Тегеран», - подытожил журналист.

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