закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Афганская» ловушка для Путина

2
  • 26.08.2026, 8:23
  • 6,234
«Афганская» ловушка для Путина

Может повториться сценарий, как при распаде СССР.

Масштабная мобилизация около 300 тысяч человек, запланированная на период после осенних выборов в России, может положить конец войне в Украине. Однако все может произойти совсем не по тому сценарию, на который рассчитывает российский диктатор Владимир Путин.

Очередной массовый призыв в РФ может повторить сценарий войны в Афганистане, когда в бывший СССР возвращались тысячи тел погибших мобилизованных граждан. Такое мнение в колонке The Telegraph высказал полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Британский офицер напомнил, как матери советских солдат выходили на марши к Кремлю с требованием вернуть их сыновей домой. В конце концов политическое давление стало настолько сильным, что его нельзя было игнорировать, и в феврале 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана.

«Цинковые гробы, возвращавшиеся из Афганистана, а также горе и гнев, которые они вызывали, стали весомым фактором не только в прекращении войны, но и в распаде Советского Союза», — отметил автор.

Почему в РФ до сих пор не было масштабных протестов?

До сих пор, несмотря на огромные потери российской армии в войне против Украины, в РФ не было массовых публичных протестов. Хемиш де Бреттон-Гордон считает, что ответ на этот вопрос кроется в том, кто именно гибнет на фронте.

«На протяжении большей части этой войны Путину удавалось избегать отправки этнических русских-призывников против их воли. Российскую армию пополняли заключенными, наемниками, представителями этнических меньшинств и жителями более бедных регионов, которых привлекали высокие по российским меркам зарплаты или обещания освобождения из колоний», — отмечает автор.

Между тем представители «элиты» в Москве и Санкт-Петербурге относятся к таким мобилизованным как к «расходному материалу» и своих сыновей на войну не отправляют. Если «элита» и идёт воевать с Украиной, то проявляет такое желание сама, и тогда для неё находят безопасные должности для прохождения службы.

Продолжает активно работать и пропагандистская машина в РФ. Россиянам демонстрируют своих военнослужащих как «героев-освободителей», которые якобы «освобождают» Украину, хотя на самом деле в их действиях нет ничего героического. К тому же российские солдаты зачастую плохо обеспечены.

«Это не армия, уверенно шагающая к победе. Это мясорубка, уничтожающая молодых мужчин в промышленных масштабах», — подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Мобилизация 300 тысяч человек может кардинально изменить ситуацию

Автор публикации отмечает, что новая масштабная мобилизация впервые «может затронуть уютные дома среднего класса» в западной части России. Путин попытается защитить олигархов и свое ближайшее окружение, однако мужчины городского среднего класса, понимающие тяжесть ситуации в российской экономике, вероятно, это ощутят на себе.

«Именно в этом и заключается настоящая опасность для Путина. И даже если ему удастся загнать в строй еще 300 000 человек, одни только цифры не помогут выиграть эту войну», — подчеркнул британский офицер, упомянув о необходимости наличия в армии хорошо обученных солдат и компетентных офицеров.

Автор публикации отмечает, что сейчас российский диктатор оказался перед сложным выбором: либо «продолжать подкидывать мясо в мясорубку», либо положить конец войне, признав, что его «СВО» провалилась. При этом все более «истеричная» риторика Кремля в адрес стран-союзниц Украины указывает на то, что российская верхушка разочарована ситуацией на поле боя и пытается расколоть Запад.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный