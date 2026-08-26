закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очереди на заправках стали новым кошмаром для Путина

6
  • 26.08.2026, 6:31
  • 4,964
Очереди на заправках стали новым кошмаром для Путина
Фото: AFP

Российские власти не способны защитить критически важные объекты.

В России усиливаются перебои с поставками бензина после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и объектам топливной инфраструктуры. На некоторых АЗС уже выстраиваются длинные очереди, а российские СМИ говорят о полноценном «бензиновом кризисе», пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

В юго-восточной части Москвы журналист Би-би-си Стив Розенберг заметил очередь примерно из 80 автомобилей. По словам местных жителей, ситуация с топливом становится все сложнее.

«Вчера я приехал в Москву из области. Все заправки были пустыми. Все говорят, что в стране сложная ситуация», — рассказал один из водителей.

Другой автомобилист сообщил, что провел на заправке несколько часов: «К полуночи я оказался в начале очереди. Потом заправку закрыли до двух часов ночи».

Российская «Независимая газета» связывает перебои с последствиями украинских атак. Издание предупреждает, что поврежденным нефтеперерабатывающим предприятиям может потребоваться несколько месяцев на восстановление.

«Российская нефтепереработка работает в постоянном цикле восстановления после продолжающихся украинских атак», — пишет газета.

При этом российские власти начинают обсуждать не только ремонт поврежденных объектов, но и их защиту. «Однако на стратегически важных предприятиях до сих пор не обеспечена даже базовая пассивная защита», — пишет издание..

Сам Путин недавно признал, что удары по нефтяным объектам и логистике наносят ущерб российской экономике. При этом президент утверждает, что последствия атак не являются критическими.

«Такие атаки не могли и не могут привести к критическим последствиям. Но вред они нам, конечно, наносят», — заявил Путин.

Однако Кремль не демонстрирует готовности менять позицию в отношении войны. Россия продолжает боевые действия против Украины, несмотря на растущие проблемы внутри страны.

Обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников описал происходящее как «разрыв между ощущениями людей и описанием реальности Путиным».

На фоне новых ударов по нефтяной инфраструктуре именно топливный рынок может стать одним из наиболее заметных мест, где последствия войны россияне ощущают уже не в статистике, а в многочасовых очередях у бензоколонок.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный