Очереди на заправках стали новым кошмаром для Путина

Очереди на заправках стали новым кошмаром для Путина6
- 26.08.2026, 6:31
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Российские власти не способны защитить критически важные объекты.
В России усиливаются перебои с поставками бензина после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и объектам топливной инфраструктуры. На некоторых АЗС уже выстраиваются длинные очереди, а российские СМИ говорят о полноценном «бензиновом кризисе», пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
В юго-восточной части Москвы журналист Би-би-си Стив Розенберг заметил очередь примерно из 80 автомобилей. По словам местных жителей, ситуация с топливом становится все сложнее.
«Вчера я приехал в Москву из области. Все заправки были пустыми. Все говорят, что в стране сложная ситуация», — рассказал один из водителей.
Другой автомобилист сообщил, что провел на заправке несколько часов: «К полуночи я оказался в начале очереди. Потом заправку закрыли до двух часов ночи».
Российская «Независимая газета» связывает перебои с последствиями украинских атак. Издание предупреждает, что поврежденным нефтеперерабатывающим предприятиям может потребоваться несколько месяцев на восстановление.
«Российская нефтепереработка работает в постоянном цикле восстановления после продолжающихся украинских атак», — пишет газета.
При этом российские власти начинают обсуждать не только ремонт поврежденных объектов, но и их защиту. «Однако на стратегически важных предприятиях до сих пор не обеспечена даже базовая пассивная защита», — пишет издание..
Сам Путин недавно признал, что удары по нефтяным объектам и логистике наносят ущерб российской экономике. При этом президент утверждает, что последствия атак не являются критическими.
«Такие атаки не могли и не могут привести к критическим последствиям. Но вред они нам, конечно, наносят», — заявил Путин.
Однако Кремль не демонстрирует готовности менять позицию в отношении войны. Россия продолжает боевые действия против Украины, несмотря на растущие проблемы внутри страны.
Обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников описал происходящее как «разрыв между ощущениями людей и описанием реальности Путиным».
На фоне новых ударов по нефтяной инфраструктуре именно топливный рынок может стать одним из наиболее заметных мест, где последствия войны россияне ощущают уже не в статистике, а в многочасовых очередях у бензоколонок.