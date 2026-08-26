Легендарный боксер Теренс Кроуфорд подарил Владимиру Зеленскому щенка 3 26.08.2026, 3:00

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Его родословная и кличка несут глубокий смысл.

Легендарный боксер Теренс Кроуфорд подарил Владимиру Зеленскому щенка. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Теренс Кроуфорд с первых дней войны поддерживает Украину, пишет РБК-Украина.

Боксер подарил Зеленскому необычного щенка американского питбультерьера — девочку назвали Фрейей. Ее дед, собака по кличке Атос, в свое время пережил российскую оккупацию Бучи.

Имя для щенка выбрали неслучайно. Фрейя названа в честь будущей системы противовоздушной обороны FREYJA, которую разрабатывают при участии Украины. Она должна стать надежным средством защиты от баллистических ракет.

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