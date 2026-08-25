ВВП Германии растет уже третий квартал подряд 1 25.08.2026, 22:27

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Экспорт товаров и услуг из ФРГ увеличился на 2%.

Экономика Германии во втором квартале 2026 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического ведомства страны (Destatis) в Висбадене, опубликованные во вторник, 25 августа. Это на 0,1 процентного пункта выше предварительной оценки, но ниже среднеевропейского показателя (0,5%), передает DW.

Предварительно сообщалось о росте ВВП на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не прогнозировали пересмотра показателя. Экономика страны растет третий квартал подряд. По сравнению с апрелем-июнем 2025 года ВВП увеличился на 1%, тогда как в среднем по Европе рост составил 1,2%.

«Как и в первом квартале, рост был в первую очередь обусловлен высокими показателями экспорта», - прокомментировала новые данные глава статистического ведомства Рут Бранд. Экспорт товаров и услуг из Германии увеличился на 2% по сравнению с первым кварталом.

При расчетах эксперты учли ценовые, сезонные и календарные изменения и особенности, внеся соответствующие корректировки. «Хорошие новости будут продолжаться: портфель заказов в производственном секторе полон», - приводит агентство AFP слова Томаса Гитцеля, главный экономист и вице-президент частного лихтенштейнского банка VP Bank.

Государственные потребительские расходы в апреле-июне выросли сразу на 3%, частные - лишь на 0,1%. Увеличение объясняют ростом расходов федерального правительства и системы соцобеспечения, в том числе на сферу медстрахования. При этом инвестиции в разные секторы экономики в целом сократились на 1,3%, в частности в автомобилестроение - на 1,4%.

Во втором квартале в Германии трудоустроены были примерно 45,7 млн человек - это на 212 тысяч (или 0,5%) меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Так, занятость в секторе услуг сократилась впервые с начала пандемии коронавируса. Среднее число отработанных одним сотрудником часов за год не изменилось, но на 0,5% упал общий объем труда. Зато на 4,7% выросла заработная плата после вычета налогов.

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