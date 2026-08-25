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Ушла из жизни легенда кантри-музыки Долли Партон

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  • 25.08.2026, 22:10
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Ушла из жизни легенда кантри-музыки Долли Партон
Долли Партон
Фото: Getty Images

Президент США поручил на неделю приспустить флаг во всех штатах.

Американская певица, композитор и икона кантри-музыки Долли Партон умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер в Instagram.

По словам Сивера, Долли Партон много лет назад попросила именно его объявить о ее смерти.

«Я был главой ее службы безопасности более двух десятилетий, до меня эту должность занимал мой отец Ларри. И я представлял себе тяжесть этого момента, но по-настоящему не ощущал ее до сих пор», — признался он.

В сентябре 2025 года Долли Партон отменила свой концерт из-за инфекции, а в мае 2026 года — резиденцию в Лас-Вегасе.

21 августа Партон поделилась новостями о своем здоровье, отметив, что ее состояние ухудшилось в марте 20205 года — после смерти ее мужа Карла Дина.

Долли Партон является самой продаваемой исполнительницей кантри-музыки всех времен — она продала более 160 миллионов альбомов по всему миру. Певица прославилась своими хитами «Jolene» и «I Will Always Love You». За свою карьеру она 25 раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard, завоевала множество наград, в том числе 10 премий Grammy. Она стала одной из немногих певиц, удостоенных хотя бы одной номинации на каждую из премий EGOT (Emmy, Grammy, «Оскар» и «Тони»).

Президент США Дональд Трамп поручил приспутить национальный флаг на всей территории страны на одну неделю после сообщений о смерти исполнительницы. Он назвал ее одной из величайших кантри-певиц.

«Это настоящая потеря для миллионов людей. Таких, как она, никогда не было и не будет. В ее честь я спускаю американский флаг на территории Соединенных Штатов на одну неделю, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00. Покойся с миром, Долли!» — написал Трамп в Truth Social.

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