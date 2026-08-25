В Минске сразу в двух местах выстроились огромные очереди 4 25.08.2026, 21:57

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Фото: «Минск-Новости»

Оказалось, люди стоят за одним и тем же.

У двух бассейнов в Минске в последние дни выстроились большие очереди. В одном случае люди пришли записываться на занятия, во втором — покупать абонементы. Власти объяснили ажиотаж высоким спросом, пишет госагентство «Минск-Новости».

Утром 24 августа более 40 человек собрались у входа в бассейн средней школы № 224 на улице Михаила Пташука, 17. По словам местных жителей, очередь продолжалась и внутри здания.

Как объяснили в администрации Ленинского района, в тот день открылась запись на посещение бассейна. Желающих оказалось много, поэтому документы одновременно принимали четыре специалиста.

Фото: «Минск-Новости»

Записаться жители Лошицы могут до 31 августа. С 1 сентября в бассейне начнутся платные занятия. В новом учебном году там планируют открыть 42 детские и семь взрослых групп.

В администрации также заявили, что со следующего полугодия хотят частично перевести подачу заявок в дистанционный формат, чтобы избежать подобных очередей.

Несколькими днями ранее похожая ситуация возникла у бассейна «Дружба» на улице Каролинской, 1, в Брилевичах. В соцсетях сообщали, что желающих купить абонементы было настолько много, что между посетителями якобы даже происходили потасовки.

В администрации Московского района подтвердили, что в день продажи абонементов образовалась большая очередь. Для обслуживания посетителей пришлось дополнительно вызвать сотрудников, а сами абонементы продавали в порядке живой очереди.

Сейчас, по данным администрации, в бассейне еще остаются свободные места на оздоровительное плавание и в группы обучения плаванию. Они также начнут работать с 1 сентября.

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