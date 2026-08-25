У «Мисс России» конфисковали машину за пьяную езду

У «Мисс России» конфисковали машину за пьяную езду16
- 25.08.2026, 21:38
- 9,424
Вероника Дремлюга осталась без Porsche Cayenne.
Финалистку конкурса красоты «Мисс Россия» 2010 года Веронику Дремлюгу во второй раз признали виновной в пьяной езде, у нее конфисковали Porsche Cayenne. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Суд признал виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов», — говорится в сообщении.
Ей также запретили водить автомобиль в течение двух с половиной лет.
Дремлюга в 2010 году на конкурсе красоты получила титул красавицы среди замужних женщин. В октябре прошлого года она была лишена водительских прав за пьяную езду.