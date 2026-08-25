закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У «Мисс России» конфисковали машину за пьяную езду

16
  • 25.08.2026, 21:38
  • 9,424
У «Мисс России» конфисковали машину за пьяную езду
Вероника Дремлюга

Вероника Дремлюга осталась без Porsche Cayenne.

Финалистку конкурса красоты «Мисс Россия» 2010 года Веронику Дремлюгу во второй раз признали виновной в пьяной езде, у нее конфисковали Porsche Cayenne. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд признал виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов», — говорится в сообщении.

Ей также запретили водить автомобиль в течение двух с половиной лет.

Дремлюга в 2010 году на конкурсе красоты получила титул красавицы среди замужних женщин. В октябре прошлого года она была лишена водительских прав за пьяную езду.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук