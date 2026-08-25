У «Мисс России» конфисковали машину за пьяную езду 16 25.08.2026, 21:38

9,424

Вероника Дремлюга

Вероника Дремлюга осталась без Porsche Cayenne.

Финалистку конкурса красоты «Мисс Россия» 2010 года Веронику Дремлюгу во второй раз признали виновной в пьяной езде, у нее конфисковали Porsche Cayenne. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд признал виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов», — говорится в сообщении.

Ей также запретили водить автомобиль в течение двух с половиной лет.

Дремлюга в 2010 году на конкурсе красоты получила титул красавицы среди замужних женщин. В октябре прошлого года она была лишена водительских прав за пьяную езду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com