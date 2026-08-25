Украинцы помогли Польше нарастить экономику 1 25.08.2026, 21:12

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Новые данные показали реальный экономический эффект от украинцев.

В Польше оценили роль украинцев в экономике страны и назвали показатели, демонстрирующие масштаб их вклада в ВВП.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

По данным польского МИДа, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в Польше составил 78%. В ведомстве также отметили, что вклад украинцев был одним из факторов, обеспечивших рост польского ВВП на 2,7%.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за этими показателями стоят не только трудоустройство и налоги, но и конкретные истории развития бизнеса и инноваций.

«Украинцы не просто находят убежище в Польше – они активно способствуют развитию польской экономики», - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также подчеркнули тесные связи между двумя странами и назвали вклад украинцев частью общего будущего Польши и Украины.

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