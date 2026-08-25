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Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян

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  • 25.08.2026, 21:26
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Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян

Ереван готов оказать им помощь.

Армения не станет препятствовать россиянам, которые попытаются уехать в республику в случае объявления новой волны мобилизации в России, и готова оказать им помощь. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в интервью телеканалу «Дождь». «На границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. <…> Русскому человеку могу сказать только одно: „Добро пожаловать в Армению“. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению. И обратно вернутся в Россию, когда им будет удобно», — подчеркнул Симонян, отвечая на вопрос о возможном притоке граждан РФ, желающих избежать отправки на фронт. Чиновник также отметил, что армянские власти не только не будут препятствовать въезду, но при необходимости окажут содействие.

Заявление прозвучало параллельно с многочисленными сообщениями о подготовке новой мобилизационной волны в России. Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на западные разведданные, российские военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. Источники в администрации США также допускали, что новая кампания может стартовать после сентябрьских выборов в Госдуму, и под неё могут попасть россияне с минимальным военным опытом и совершенно не желающие воевать. Европейские чиновники, в свою очередь, связывали возможную мобилизацию с высокими потерями российской армии: по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к июлю 2026 года потери ВС РФ превысили 1,4 млн человек убитыми и ранеными, а темпы набора контрактников перестали покрывать убыль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что осенью Россия может мобилизовать от 300 до 500 тыс. человек из-за острой нехватки живой силы. Эксперт германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге на основе данных федерального бюджета подсчитал, что из примерно 300 тыс. мобилизованных в 2022 году к началу 2026 года на фронте оставалось лишь около 168 тыс. человек. В самой России между тем всё чаще фиксируются случаи скрытой мобилизации: за последние полтора месяца жители как минимум 17 регионов жаловались на насильственные задержания и принуждение к подписанию контракта с Минобороны.

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