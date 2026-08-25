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Литовский клуб позвал «Теда Лассо» поработать у них тренером

  • 25.08.2026, 21:18
  • 1,456
Литовский клуб позвал «Теда Лассо» поработать у них тренером

Среди предков актера были и литовцы.

Руководство женской футбольной команды «Жальгирис» (Вильнюс) решило пригласить исполнителя главной роли в сериале «Тед Лассо» Джейсона Судейкиса поработать у них тренером во время осеннего матча чемпионата.

В августе состоялась премьера четвертого сезона «Тед Лассо», в котором сценаристы добавили сюжетную линию про женский футбол. После этого в «Жальгирисе» записали видеообращение на YouTube-канале Laisvės TV и предложили Судейкису роль временного тренера. Авторы видео апеллируют в том числе к литовскому происхождению Судейкиса. Актер родился в семье с литовскими, ирландскими и немецкими корнями.

Исполнителю роли Теда Лассо обещают полную свободу при работе с командой, в том числе в предматчевой подготовке и вопросах тактики.

«Наши игроки жаждут поддержки и новых перспектив, которые предлагает Тед Лассо. В конечном счете мы хотим доказать, что в Вильнюсе женскому футболу и юмору есть место на международной арене», — объяснил президент «Жальгирис» Андрюс Тапинас.

Сериал «Тед Лассо» — это спортивная комедия о тренере по американскому футболу из Канзаса (США), который приезжает в Англию тренировать клуб «Ричмонд», несмотря на полное отсутствие опыта в футболе. Его появление было частью хитроумного плана новой владелицы клуба Ребекки Уэлтон. Она специально наняла самого, как ей казалось, некомпетентного наставника. Так она хотела отомстить бывшему мужу: разрушив команду, которая была единственным, что тот когда-либо любил.

Шоу, вышедшее на Apple TV+ в 2020 году, получило множество премий «Эмми» и «Золотых глобусов». После выхода третьего сезона в 2023 году, который считался финальным, создатели решили вернуть проект. Четвертый сезон стартовал 5 августа 2026 года. В новой сюжетной линии Тед Лассо возвращается в «Ричмонд», чтобы тренировать не мужскую, а женскую команду клуба, которая начинает выступления во втором дивизионе английского футбола.

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