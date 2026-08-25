Лукашенко хочет встретиться с Путиным

Лукашенко хочет встретиться с Путиным6
- 25.08.2026, 21:09
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Диктатор Беларуси раскрыл, какие темы хочет затронуть на встрече.
Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с правителем России Владимиром Путиным, пишет БелТА.
Так, во время встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, диктатор Беларуси сказал, что планирует встретиться с российским коллегой, а также с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Кроме того, Лукашенко раскрыл, какие вопросы будут затрагиваться на этих встречах:
– С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время и с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем (с первым вице-премьером. - Ред.) согласовать, - констатировал узурпатор.