ВСУ заглушили российский дрон, атаковавший комбайн украинского агрария 25.08.2026, 21:04

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Операторы роты РЭБ 413-го полка СБС «Рейд» спасли украинский комбайн от атаки российского дрона в прифронтовой зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили сигнал вражеского БПЛА, который пытался атаковать сельскохозяйственную технику.

На обнародованных кадрах видно, как операторы РЭБ противодействуют российскому дрону во время работы украинского агрария в поле. В результате технику удалось защитить от удара противника.

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