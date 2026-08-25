ВСУ заглушили российский дрон, атаковавший комбайн украинского агрария
- 25.08.2026, 21:04
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Видеофакт.
Операторы роты РЭБ 413-го полка СБС «Рейд» спасли украинский комбайн от атаки российского дрона в прифронтовой зоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили сигнал вражеского БПЛА, который пытался атаковать сельскохозяйственную технику.
На обнародованных кадрах видно, как операторы РЭБ противодействуют российскому дрону во время работы украинского агрария в поле. В результате технику удалось защитить от удара противника.