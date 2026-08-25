Украина получила партию ракет Patriot 8 25.08.2026, 20:27

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Об этом заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от партнеров ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает «Суспільне».

Президент Украины не уточнил количество ракет для Patriot, которые партнеры передали Украине, однако подчеркнул, что их нужно больше.

«И еще немного поступило ракет Patriot. Сколько – не могу сказать, но немного. Нужно больше», – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам украинского президента, Украина получила подтверждение о поставке нескольких систем противовоздушной обороны Crotale и ракет к ним. Следует отметить, что Crotale – это зенитно-ракетный комплекс французского производства, который сбивает, в частности, крылатые ракеты.

Также, как сообщил Зеленский, Украина получила ракеты AIM, которые использует в том числе для перехвата российских ракет.

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