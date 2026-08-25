«Это только верхушка айсберга» 3 25.08.2026, 17:21

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Александр Коваленко

ВСУ расширяют список целей для дальнобойных ударов.

Аналитики ISW считают, что Украина начала системную операцию по уничтожению российской ПВО в приграничных районах РФ. Под ударами уже оказались комплексы ПВО, радары и авиация.

Чего ВСУ уже удалось добиться, уничтожая российскую ПВО у границы? Какие возможности это открывает для дальнейших ударов?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— В первую очередь это упрощает ВСУ возможности по нанесению ударов вглубь РФ, поскольку вдоль границы будет меньше позиционных районов для перехвата украинских дронов. Конечно же, это упрощает задачу и повышает эффективность таких ударов. Большее количество ударных дронов сможет преодолеть этот барьер и, соответственно, нанести более серьезные повреждения тем или иным объектам.

Мы в данном случае системно работаем по российской ПВО. Причем это уже не первый раз. Это касается не только приграничной зоны, но и районов вдоль линии боестолкновения, средней и тыловой зон, а также временно оккупированного полуострова Крым.

Там уже достаточно давно ведется именно такая охота за российской ПВО. Крым даже превратился в своего рода зону охоты, где на российские системы ПВО попросту охотятся.

Поэтому, чтобы повысить эффективность наших ударов вглубь территории Российской Федерации и масштабировать их, чтобы прорывалось больше дронов и ракетных средств, мы уничтожаем российские средства ПВО в достаточно большом количестве.

Россия попросту не успевает ежемесячно компенсировать эти потери. С каждым месяцем она производит меньше систем ПВО, чем теряет. Поэтому общее количество систем ПВО у нее становится не больше, а, наоборот, меньше.

— После НПЗ и складов Wildberries ВСУ ударили по объектам Ozon. Как будет развиваться эта кампания и какие цели в России могут стать следующими?

— В целом эта кампания достаточно успешная. Мы видим колоссальные потери, которые несет российский малый и средний бизнес. Это влияет на российский бюджет, который формируется за счет налогов и ориентирован на войну против Украины. Поэтому для нас очень важно, чтобы бюджет Российской Федерации любыми доступными путями сжимался до предела.

На сегодняшний день потери российской стороны от таких ударов уже превышают триллион рублей. И это только верхушка айсберга. Далее Россию ожидает серьезнейший банковский кризис, поскольку весь этот малый и средний бизнес, который существовал за счет кредитов, теперь попросту прогорел и обанкротился.

Это не позволит России в ближайшей перспективе полноценно получать в банковском секторе какую-либо прибыль от малого и среднего бизнеса, который работал через маркетплейсы. Для России это, конечно, катастрофа.

Но в том-то и дело, что удары по Ozon продолжатся, продолжатся они и по Wildberries. Еще не все склады Wildberries уничтожены. Параллельно, как мы видим, удары наносятся по НПЗ, газораспределительным системам и так далее.

Поэтому, думаю, в ближайшей перспективе мы увидим удары по совершенно разным объектам обеспечения. Например, та же самая «Пятерочка» может попасть под раздачу, «Петрович» и целый ряд других.

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