Путин придумал, кто заплатит за прилеты Telegram-канал «Письма к дочери»

25.08.2026, 16:05

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Крайними сделали владельцев российских предприятий.

Вчера Путин нашел окончательное решение всех проблем с ударами украинских дронов по складам и заводам. Вот он обещал решить и решил. Как пацан. Подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации».

И пусть тебя не обманывает название. Суть указа не в том, что Путин будет защищать объекты критической инфраструктуры Российской Федерации от украинских дронов. Путин же не дурак. Он не хуже нас с тобой понимает, что никакими указами он объекты своей инфраструктуры от украинских дронов не защитит. Поэтому суть указа совсем в другом.

Суть в том, что если вы не смогли защитить объемы своей инфраструктуры от украинских дронов, то Путин может забрать эти объекты себе.

И не только те объекты, на которые прилетело. Он может забрать, что захочет. То есть имущество движимое и недвижимое, акции и облигации, короче, все, что было нажито непосильным трудом. Потому что если ты не можешь защитить свое имущество, значит оно тебе не очень-то и нужно. Логично же. Было бы нужно, так надо было лучше отбиваться. А если не отбивался – то сам дурак. А если дурак, то значит сам виноват.

А Путин, по указу, получается, не виноват. По указу все эти ваши объекты критической инфраструктуры получаются отдельно, а Путин отдельно. И Путин вам ваши объекты по указу защищать не обязан. Делать ему больше нечего – посторонние объекты защищать. У него там СВО идет по плану.

А когда горят склады, заводы и пароходы, то это не плану. Когда Путин брал Киев за три дня, он так не договаривался, чтобы у него заводы, склады и пароходы горели. А теперь получается, что заводы горят не у Путина. Заводы, склады и пароходы горят у нерадивых собственников, которые не смогли эти заводы защитить.

Правда, тут есть один деликатный момент. Вот если Путин заберет себе эти объекты критической инфраструктуры, то он же их потом тоже защитить не сможет. Поэтому я думаю, что сильно много объектов Путин себе забирать не будет.

Тем более что там есть еще более деликатный момент. По путинскому указу он может забрать себе все, что нажито непосильным трудом у собственников, которые не спешат ремонтировать свою собственность после визита украинских дронов. А они же, подлецы, не спешат. Потому что какой смысл ее ремонтировать? Потому что украинские дроны только и ждут, пока вы все отремонтируете, чтобы снова прилететь.

Но раньше нерадивые собственники не спешили ремонтировать свою пострадавшую собственность за свои деньги. А теперь, получается, что это надо будет делать за государственные деньги. А у государства лишних денег нет. Государству своих денег уже на войну не хватает.

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