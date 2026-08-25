Белорусские военные проведут боевые стрельбы в России

Белорусские военные проведут боевые стрельбы в России2
- 25.08.2026, 16:26
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Активная фаза совместных учений пройдет на полигоне Ашулук.
Прикрытие охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения и маневры подразделений зенитных ракетных воинских частей будет отработа на первом этапе учений соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО, сообщает Министерство обороны.
Оперативно-тактические учения проходят с 25 августа по 10 сентября под руководством заместителя командующего указанными войсками генерал-майора Михаила Матросова, говорится в релизе.
Второй этап учений состоится на полигоне Ашулук (Астраханская область РФ), где пройдет их «активная фаза с боевой стрельбой».
Анонсирована отработка новых способов и приемов применения сил.