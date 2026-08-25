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В Беларуси ликвидируют одну из старейших трикотажных фабрик

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  • 25.08.2026, 16:41
  • 4,940
В Беларуси ликвидируют одну из старейших трикотажных фабрик
Фото: Instagram

«Алеся» работала с 1961 года.

Производитель вязанной и трикотажной одежды ОАО «Алеся», ведущее историю с 1961 года, ликвидируется. Ее площадка в центре Минске давно не функционирует. Ее делят сейчас потенциальные застройщики.

Решение о ликвидации ОАО «Алеся», как обратил внимание портал «Белорусы и рынок» , было принято полторы недели назад на внеочередном собрании ее акционеров. Голосование, судя по всему, было простым: 99,3% акций предприятия принадлежат концерну «Беллегпром».

«Открытое акционерное общество «Алеся» расположенное по адресу г. Минск, ул. Старовиленская, 131 настоящим сообщает, что на основании решения внеочередного собрания акционеров от 10.08.2026г. протокол № 45 принято решение о ликвидации в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении, размещенном на Едином портале финансового рынка.

Такое развитие событий было давно предрешено.

«Алеся» пережила свои лучшие времена, на удивление, в начале лихих 1990-х. Именно акционеры фабрики инвестировали и построили на перекрестке тогдашней улицы Варвашени и Кропоткина элитную многоэтажку.

С 2000-х у фабрики начались проблемы. Она могла стать часть швейного холдинга латвийского бизнесмена Василия Мельника, но сделку заблокировало государство.

С конца 2010-х «Алеся» не работает по профилю, а основным видом ее деятельности являлась до недавних пор сдача помещений в аренду около 100 юрлицам и ИП.

Эту деятельность и, собственно, свое существование «Алеся» вынуждена прекратить в связи с планами минских властей пустить ее площадку под застройку. Соответствующий проект в 2025 году анонсировал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

«Сегодня к производственным территориям в черте Минска, которые планируются к освоению, приковано пристальное внимание. В том числе, и к предприятию «Алеся». Оно у нас — в числе первых. Это предприятие расположено в серединной зоне города, именно в этом направлении движется третья линия метро. Поэтому данную территорию мы будем активно осваивать. Действительно тут в будущем предусматривается жилая застройка», - заявлял он.

Тогда же Виктор Гутько пообещал, что сама фабрика будет вынесена за пределы города Минска.

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