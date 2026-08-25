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Юбилейный полет в космос: ракета Илона Маска установила новый мировой рекорд

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  • 25.08.2026, 17:17
  • 3,032
Юбилейный полет в космос: ракета Илона Маска установила новый мировой рекорд
Фото: Скриншот

SpaceX не останавливается на достигнутом.

Компания SpaceX Илона Маска постоянно отправляет на околоземную орбиту интернет-спутники Starlink на борту ракет Falcon 9. Но запуск, состоявшийся 25 августа, стал рекордным. SpaceX в 37 раз отправила в космос одну и ту же первую ступень частично многоразовой ракеты Falcon 9, пишет Space.

Во вторник, 25 августа, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с 29 спутниками Starlink на борту. Это был 100-й полет ракет Falcon 9 в 2026 году и рекордный 37-й запуск для первой ступени этой ракеты, ускорителя с обозначением B1067. После запуска ускоритель вернулся на Землю для повторного использования.

Это был 77-й запуск ракет Falcon 9 в 2026 году посвященный увеличению группировки спутников Starlink, которая уже насчитывает более 11 000 действующих космических аппаратов.

Falcon 9 совершает больше всего в мире запусков в космос. В 2025 году ракеты этой серии совершили 165 полетов и все они были успешными. Это больше запусков, чем осуществили все орбитальные ракеты в мире вместе взятые.

Секрет успеха ракеты Falcon 9, благодаря которому ее эксплуатация и запуски в космос обходятся дешевле, чем у конкурентов, состоит в том, что это частично многоразовая ракета. То есть верхняя ступень ракеты выводит полезную нагрузку на орбиту и там остается, но нижняя ступень возвращается на посадочную площадку и ее можно использовать для нового запуска.

Китай сейчас активно работает над тем, чтобы составить серьезную конкуренцию SpaceX на рынке многоразовых ракет. В июле успешно вернулась после запуска нижняя ступень ракеты «Чанчжэн-10B», а совсем недавно то же самое совершила нижняя ступень ракеты Zhuque-3. Но ни одна из них не была повторно использована для нового запуска в космос.

В то же время у компании SpaceX шесть первых ступеней ракет Falcon 9 совершили не менее 30 полетов в космос, но абсолютным лидером после сегодняшнего полета является ускоритель B1067.

Компания Илона Маска не останавливается на достигнутом и планирует в ближайшем будущем заменить ракеты Falcon 9 на полностью многоразовые ракеты Starship. У них обе ступени могут возвращаться обратно на Землю после запуска в космос и их можно использовать снова. Но для этого ракета Starship должна полностью успешно завершить все испытания.

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