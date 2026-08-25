Воспитательница детского сада в Минске избивала мальчика на глазах у других детей

Воспитательница детского сада в Минске избивала мальчика на глазах у других детей11
- 25.08.2026, 17:37
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Родители сняли побои.
Воспитательница детского сада избила ребенка так, что родителям пришлось снимать побои. Об этом жительница Минска рассказала в соцсети Threads.
По словам женщины, новая воспитательница избивала мальчика на глазах у других детей и силой тянула его в комнату для сна. Она говорит, что воспитательнице не понравилось, что мальчик очень активный и подвижный, поэтому она после улицы тащила его за капюшон в комнату для сна и била.
«Мама, я плакал, и у меня тряслись руки», — передает минчанка слова ребенка. Она утверждает, что сына били головой об пол, а на шее у него остались кровоподтеки.
На следующий день женщина сняла побои у ребенка: «Сегодня сняли побои, зафиксировано: синяки на голове, руке, ягодицы, по всей окружности шеи и царапина на лбу. Я не могу передать словами что я чувствую каждый раз когда мой ребенок рассказывает это: она затащила в спальню его, душила, выкручивала руку, дала ногой по ягодице, бросила на пол и била головой об этот пол несколько раз. Другие дети видели, как она тащила его в спальню».
Через неделю мальчик должен пойти в школу.