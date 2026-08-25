Юлле Мадизе зарегистрирована единственным кандидатом в президенты Эстонии 3 25.08.2026, 18:00

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Фото: ERR

Ее кандидатуру выдвинули 75 депутатов парламента.

Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала Юлле Мадизе единственным кандидатом в президенты. Ее кандидатуру для участия в первом туре голосования в Рийгикогу выдвинули 75 депутатов парламента, пишет ERR.

На заседании во вторник Республиканская избирательная комиссия установила, что Юлле Мадизе соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на пост главы государства, и зарегистрировала ее кандидатом на выборах президента Эстонии.

Первый тур выборов президента состоится в Рийгикогу в среду, 2 сентября, в 12:00. Для избрания кандидату необходимо получить поддержку не менее двух третей состава парламента, то есть 68 депутатов.

Перед первым туром голосования кандидат на должность президента выступит в Рийгикогу с докладом продолжительностью не более 10 минут. Затем депутатам парламента предоставляется один час для тайного голосования. После этого проведут открытый подсчет голосов.

Через 10 минут после окончания заседания, если президент будет избран уже в первом туре голосования, в Белом зале замка Тоомпеа состоится пресс-конференция нового главы государства.

Если кандидат не наберет необходимого большинства голосов, в четверг, 3 сентября, в 12:00, состоится второй тур голосования. Кандидатов для участия в нем можно будет выдвигать в тот же день утром, с 8:00 до 10:00.

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