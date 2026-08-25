Под Ивацевичами белорус устроил стрельбу из машины ради забавы

Под Ивацевичами белорус устроил стрельбу из машины ради забавы10
- 25.08.2026, 18:07
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Водитель авто стрелял во время движения.
В Ивацевичском районе мужчина стрелял из машины на трассе ради забавы. Подробности рассказали в прокуратуре Брестской области.
Правоохранители установили, что в августе 2026 года во время движения по трассе Р-6 вблизи деревни Краглевичи 21-летний водитель авто устроил стрельбу. Мужчина, управляя авто, опустил стекло с пассажирской стороны авто и не менее трех раз выстрелил из пневматического пистолета по проезжающему велосипедисту. 53-летний велосипедист рассказал о случившемся в милиции. «Стрелка» оперативно задержали.
Фигурант рассказал, что купил пневматический пистолет и комплектующие к нему в одном из интернет-магазинов. А по незнакомцу решил пострелять ради забавы.
Дома у задержанного изъяли пневматический пистолет, семь металлических баллонов и пластиковую банку с металлическими шариками.
Прокурор учел обстоятельства преступления, тяжесть его последствий, а также информацию о личности обвиняемого. Фигурант на момент совершения преступления уже являлся обвиняемым по другому уголовному делу по факту кражи. До суда он заключен под стражу, ему инкриминируют особо злостное хулиганство.