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Когда в Беларуси ждать бабье лето?

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  • 25.08.2026, 18:26
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Когда в Беларуси ждать бабье лето?

Специалисты назвали дату.

В сентябре погода в Беларуси может заметно измениться: первая половина месяца ожидается более прохладной и дождливой, а затем синоптическая картина станет устойчивее. По данным тематического Telegram-канала «Алексбул Погода», именно вторая половина сентября сулит белорусам настоящее бабье лето.

Согласно прогнозу, примерно с 30 августа до 15 сентября в Беларуси ожидается переход к более западному, атлантическому типу метеоусловий. Это означает частую смену воздушных масс, более неустойчивую погоду и увеличение количества осадков.

А вот с 16-17 сентября и до конца месяца прогнозируется формирование мощного «блокирующего гребня» высокого давления. Именно с ним связывают возвращение сухой и тёплой погоды.

Первая неделя сентября-2026

В начале сентября погода, согласно предварительному прогнозу, будет неустойчивой.

Ожидается:

- температура около климатической нормы или немного ниже;

- повышенное количество осадков;

- частое прохождение атлантических циклонов;

- заметная смена погодных условий в течение недели.

Что изменится с 7 по 14 сентября?

Вторая неделя месяца рассматривается как переходный период.

С 7 по 14 сентября:

- количество дождей должно уменьшиться;

- температура приблизится к климатической норме;

- местами может стать немного теплее.

При этом устойчивого тепла в этот период ещё не ожидается.

Когда в Беларуси начнётся бабье лето?

Наиболее выраженный разворот погоды прогнозируется во второй половине сентября. Так, с 14-16 числа и до конца месяца две прогностические модели показывают «формирование устойчивого тёплого гребня», который придёт с запада.

Это может принести:

- сухую погоду;

- температуру выше климатической нормы;

- заметное сокращение количества осадков;

- продолжительный период спокойной и тёплой погоды.

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