Когда в Беларуси ждать бабье лето?5
- 25.08.2026, 18:26
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Специалисты назвали дату.
В сентябре погода в Беларуси может заметно измениться: первая половина месяца ожидается более прохладной и дождливой, а затем синоптическая картина станет устойчивее. По данным тематического Telegram-канала «Алексбул Погода», именно вторая половина сентября сулит белорусам настоящее бабье лето.
Согласно прогнозу, примерно с 30 августа до 15 сентября в Беларуси ожидается переход к более западному, атлантическому типу метеоусловий. Это означает частую смену воздушных масс, более неустойчивую погоду и увеличение количества осадков.
А вот с 16-17 сентября и до конца месяца прогнозируется формирование мощного «блокирующего гребня» высокого давления. Именно с ним связывают возвращение сухой и тёплой погоды.
Первая неделя сентября-2026
В начале сентября погода, согласно предварительному прогнозу, будет неустойчивой.
Ожидается:
- температура около климатической нормы или немного ниже;
- повышенное количество осадков;
- частое прохождение атлантических циклонов;
- заметная смена погодных условий в течение недели.
Что изменится с 7 по 14 сентября?
Вторая неделя месяца рассматривается как переходный период.
С 7 по 14 сентября:
- количество дождей должно уменьшиться;
- температура приблизится к климатической норме;
- местами может стать немного теплее.
При этом устойчивого тепла в этот период ещё не ожидается.
Когда в Беларуси начнётся бабье лето?
Наиболее выраженный разворот погоды прогнозируется во второй половине сентября. Так, с 14-16 числа и до конца месяца две прогностические модели показывают «формирование устойчивого тёплого гребня», который придёт с запада.
Это может принести:
- сухую погоду;
- температуру выше климатической нормы;
- заметное сокращение количества осадков;
- продолжительный период спокойной и тёплой погоды.