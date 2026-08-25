В Беларуси передумали вводить обязательный реестр репетиторов 2 25.08.2026, 13:11

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Вместо него появится «витрина».

С начала нового учебного года 2026-2027 в Беларуси открывается «витрина репетиторов», сообщила директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Ольга Рыбаключева сегодня на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, это будет якобы современный помощник для всех, кто связан с частным образованием.

Представительница Минобразования пояснила, что сервис якобы должен помочь талантливым самозанятым репетиторам шире заявить о себе, а у родителей появится простой и надежный способ найти нужного педагога.

По своему желанию репетитор может разместить в ней портфолио.

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