В Беларуси передумали вводить обязательный реестр репетиторов

В Беларуси передумали вводить обязательный реестр репетиторов2
- 25.08.2026, 13:11
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Вместо него появится «витрина».
С начала нового учебного года 2026-2027 в Беларуси открывается «витрина репетиторов», сообщила директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Ольга Рыбаключева сегодня на пресс-конференции в Минске.
По ее словам, это будет якобы современный помощник для всех, кто связан с частным образованием.
Представительница Минобразования пояснила, что сервис якобы должен помочь талантливым самозанятым репетиторам шире заявить о себе, а у родителей появится простой и надежный способ найти нужного педагога.
По своему желанию репетитор может разместить в ней портфолио.