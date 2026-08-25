Украшения из внеземного материала: в Греции нашли артефакты из космоса 1 25.08.2026, 13:39

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Артефакты из метеоритного железа изготовили тысячи лет назад | Фото: Journal of Archaeological Science

Артефакты из метеоритного железа изготовили тысячи лет назад.

В Греции нашли древние кольца, изготовленные из метеоритного железа за многие столетия до того, как металлообработка стала распространенной. Химические анализы предметов бронзового века свидетельствуют, что этот редкий материал использовался исключительно для изготовления ценных украшений для представителей элит.

Астрофизик Матье Гунель из Национального музея естественной истории Франции и археолог Елени Манцурани из Национального и Каподистрийского университета Афин исследовали 91 железный предмет из 33 археологических памятников, которые хранятся в 19 музеях. Большинство артефактов датируются вторым тысячелетием до нашей эры. э., пишет Heritage Daily (перевод - «Фокус»).

Ключевой подсказкой стал никель. Железные метеориты естественным образом содержат значительное количество никеля в отличие от железа, полученного путем плавления земной руды. Тринадцать предметов показали повышенное содержание никеля и все они были кольцами или их фрагментами.

Места находок колец дополняют общую картину. Большинство из них происходило из роскошных толосных и камерных гробниц на основных микенских достопримечательностях, в частности в Микенах, Дендре, Вафио и Каковатосе. Еще один пример происходит из минойского святилища в Анемоспилии на Крите, где на пальце мужчины, которого идентифицировали как высокопоставленного жреца, было найдено железное кольцо.

Некоторые кольца сочетали железо с золотом, серебром или бронзой, а гравированные оправы свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые из них служили перстнями-печатями, которыми демонстрировали статус и власть.

Практически все артефакты нашли в богатых гробницах

Фото: Journal of Archaeological Science

Метеоритовое железо было особенно необычным в бронзовом веке, поскольку люди еще не овладели крупномасштабным производством железа из земной руды. Метеорит уже содержал металлическое железо, так что ремесленники могли обрабатывать этот материал без предварительного извлечения его путем высокотемпературного плавления. Его дефицитность делала его ценным, а происхождение с неба, вероятно, придавало ему символическое значение.

Точное происхождение металла остается неизвестным. Исследователи предполагают, что одним из возможных источников был Египет, поскольку его сухие пустыни лучше сохраняют метеориты, чем более влажные ландшафты Греции, где многие падающие пары метеоритов также попадали бы в море.

Торговля связывала Египет с Эгейским морем, что делало возможным перемещение столь редкого материала, но нет прямых доказательств того, что греческие перстни были изготовлены из египетских метеоритов.

Эта традиция, судя по всему, исчезла примерно после XII века до нашей эры. э., примерно в то время, когда пришла в упадок микенская система дворцов, а производство железа из земной руды приобретало все большее распространение. Эти изменения, вероятно, снизили эксклюзивность железа, а политические и экономические потрясения позднего бронзового века могли также положить конец сетям поставки редкого метеоритного материала.

Исследование показывает, что для некоторых представителей минойской и микенской элиты прибывшее из космоса железо могло быть редким материалом для изготовления украшений, символом власти и престижа, что дает представление о том, как древние общества ценили металлы задолго до того, как железо стало повседневным ресурсом.

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