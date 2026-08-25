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Силы обороны Украины поразили два ключевых нефтегазовых завода в России

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  • 25.08.2026, 14:04
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Силы обороны Украины поразили два ключевых нефтегазовых завода в России

Появились детали от Генштаба ВСУ.

В ночь на 25 августа Силы обороны нанесли удар по двум ключевым объектам российской нефтегазовой отрасли – Афипскому НПЗ и Астраханскому ГПЗ.

В частности, дроны атаковали Краснодарский край России, в регионе слышались взрывы. В результате атаки был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод, пострадала железнодорожная станция.

Атаку на НПЗ подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он написал в Telegram, что возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия в поселке Афипский. Кроме того, он сообщил, что в населенном пункте повреждено не менее 10 частных домов, а также обломки дрона упали на территорию железнодорожной станции.

В сети публикуют кадры с места происшествия, на которых видно пламя и густой черный дым, поднимающийся с места возгорания.

Афипский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с годовым объемом переработки 6,25 млн тонн нефти. Это более 2% от общего объема нефтепереработки РФ. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойл, вакуумный газойл, мазут, серу и дистилляты газового конденсата и играет важную роль в обеспечении российской экономики и армии дизельным топливом.

Последний раз Силы обороны атаковали этот НПЗ в середине июля.

Кроме того, сообщается, что в ночь на 25 августа в результате атаки БПЛА была остановлена работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги.

«Есть пострадавшие и погибшие. Есть задержки подвижного состава», – говорится в сообщении российской прокуратуры.

Обновлено: что говорят в Генштабе ВСУ

Впоследствии в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также (подтвердили https://t.me/GeneralStaffZSU/42012), что ночью подразделениями Сил обороны Украины были поражены Афипский НПЗ и установки сепарации газа Астраханского газоперерабатывающего завода.

Подтверждается пожар на территории предприятия. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, подтверждено поражение в ночь на 24 августа двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском ГПЗ в Астраханской области России.

Астраханский ГПЗ – это крупное предприятие газоперерабатывающей промышленности России, входящее в систему «Газпрома». Проектная мощность составляет до 12 миллиардов кубических метров газа в год и около 7,3 миллиона тонн газового конденсата в год. Предприятие производит товарный природный газ, стабильный газовый конденсат, бензины, дизельное топливо, мазут, сжиженные углеводородные газы и техническую серу.

Продукция Астраханского ГПЗ используется для обеспечения вооруженных сил России, а техническая сера применяется в производстве взрывчатых веществ.

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