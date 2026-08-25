Лукашенко сам становится «черной меткой» 6 25.08.2026, 17:01

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Все диктаторы, с которыми он дружил, заканчивали плохо.

В последнее время к Лукашенко зачастили представители самых одиозных режимов. Беларусь посетил глава военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн, а вслед за ним приехала делегация «Талибана» из Афганистана.

Почему к Лукашенко в последнее время едут такие изгои, как диктатор Мьянмы и представители «Талибана»? О чем это говорит?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем:

— Здесь все очень просто. Страны мира, как люди в Индии, делятся, грубо говоря, на касты. Есть страны первого мира, второго, третьего, есть, соответственно, самая низшая каста — мировые шудры, то есть изгои.

Лукашенко и режим Лукашенко относятся именно к шудрам. Это режим-изгой, человек-изгой, диктатор-изгой, страна-изгой и так далее. Соответственно, так как в общество нормальных людей, условных браминов, их не пускают, им приходится контактировать и общаться между собой на всех уровнях.

Если брать режим Мьянмы, то он очень похож на белорусский. Он тоже находится в достаточно серьезной изоляции, и ему нужно как-то чем-то торговать, потому что экономика Мьянмы находится в такой же глубокой пропасти, как и экономика Беларуси.

Что могут предложить мьянманцы? Прежде всего, они могут предложить рабочую силу, которой так не хватает Лукашенко. Не факт, конечно, но вероятность этого очень велика.

Что касается «Талибана», то у него сейчас, как у режима, правящего в Афганистане, тоже очень большие проблемы. Во-первых, экономика находится в очень большом упадке. Во-вторых, продолжаются постоянные конфликты с Пакистаном, нарастает внутреннее недовольство и активизируется оппозиция. Поэтому «Талибану», так же как и Лукашенко, нужно хоть как-то показать, что они не являются изгоями: вот, посмотрите, с нами считаются, с нами общаются.

Это взаимовыгодный пиар и для Лукашенко, и для «Талибана». Лукашенко заявляет: вот, меня уважают, ко мне приезжают, со мной считаются, хотят со мной торговать. То же самое, скорее всего, говорит «Талибан» в Афганистане.

— Чем могут обернуться для Беларуси связи с «Талибаном»?

— Ну, на самом деле, ничем большим, кроме имиджевого удара. Это в очередной раз показывает всему миру, что Лукашенко — изгой, что он общается не просто с изгоями, а с изгоями из изгоев.

То есть он даже свое диктаторское дно уже пробил. Как говорится, скажите, кто ваш друг, и я скажу, кто вы. Подобное тянется к подобному. Лукашенко — такой же террорист. У Лукашенко, в принципе, такой же режим, как у «Талибана», только не на жесткой религиозной почве. Внешне он более европеизирован. На самом деле разница небольшая: те же репрессии и так далее, только казней меньше.

Чем это может обернуться? Тем, что рейтинг Лукашенко в глазах мирового сообщества просто полетит в тартарары и на нем поставят еще одну галочку. При этом очень сложно сказать, что именно может предложить «Талибан», хотя Афганистан достаточно богат ресурсами, и что, в свою очередь, может предложить Лукашенко.

Лукашенко, как известно, достаточно давно торгует оружием. Очень часто он торгует им по серым схемам. Возможно, он будет поставлять оружие в Афганистан, потому что «Талибану» нужно оружие, так как там назревают конфликты.

И если это оружие будет использовано, например, против американцев или пакистанцев, а Лукашенко, кстати, демонстративно дружит и с Пакистаном, думаю, у Исламабада возникнут вопросы: откуда белорусское оружие появилось у «Талибана»?

Лукашенко, в принципе, опять пытается сидеть на двух стульях. И когда он на них елозит, эти стулья разъезжаются. Таким образом он может упасть между ними и достаточно громко хлопнуться на задницу, сломав себе копчик.

Для Беларуси это, с одной стороны, конечно, плохо, потому что рейтинг нынешней Беларуси как страны будет падать. А для Беларуси в перспективе это хорошо, потому что рейтинг нынешней, лукашенковской Беларуси будет падать. Соответственно, окно возможностей, возможно, появится быстрее. А за счет того, что Лукашенко не удержится на этих стульях, оно будет шире.

— С каким еще из одиозных режимов может сблизиться Лукашенко? Может ли кто-то из подобных визитеров стать черной меткой для диктатора?

— Лукашенко может встретиться абсолютно с любым изгоем. Нет никаких препятствий для таких беспринципных и жадных до власти и денег людей, как Лукашенко и другие диктаторы. Еще раз повторю: они вынуждены поддерживать друг друга, контактировать на любых уровнях.

Поэтому абсолютно любой диктатор — друг Лукашенко. Чем кровавее, тем для Лукашенко лучше. Как пример из истории: мы все помним, как Брежнев и другие генсеки Советского Союза в десны целовались с африканскими людоедами и прочей нечистью.

Что касается друзей Лукашенко, то для других диктаторов он, мне кажется, сам становится черной меткой. Потому что, если посмотреть на всех его друзей, то все, кто с ним целовался, обнимался и пожимал ему руку, заканчивали плохо. Этот список, на самом деле, можно составлять чуть ли не по календарю. Это и Мадуро, и Асад, и Каддафи, и Хусейн. Практически все они заканчивали плохо.

С Кубой Лукашенко завязывал отношения — сейчас у Кубы проблемы. Перечислять, повторяю, можно долго. Чем гнуснее режим в стране, где правит вождь, тем больше вероятность того, что он станет другом Лукашенко. Потому что Лукашенко сам — тупой, жадный, беспринципный вождь-узурпатор.

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