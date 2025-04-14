Лукашенко затеял опасную игру с импортом рабсилы из Пакистана 4 14.04.2025, 13:10

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Привоз 150 тысяч пакистанцев в Беларусь может обернуться против самого диктатора.

Лукашенко либо окончательно потерял политический нюх, либо сознательно провоцирует белорусов. Объявленный план завезти из Пакистана 100—150 тысяч рабочих могут обернуться против самого инициатора. Риски понимает и сам Лукашенко, который достаточно осторожно проговаривает их после переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

10 апреля Шабхаз Шариф со всем своим семейством встретился в неформальной остановке с семейством Лукашенко. Судя по официальному фотоотчету, это мероприятие правильно назвать «клан Шарифа в гостях у клана Лукашенко».

О нынешнем визите пакистанского премьера BGmedia поговорили с историком, политическим обозревателем Александром Фридманом.

— Лукашенко и Шахбаз Шариф встретились в семейном кругу 10 апреля. Судя по фото, встретились два главаря кланов, чтобы порешать семейные (или бизнес) проблемы.

— Лукашенко вытянул на встречу среднего сына (младший завсегдатай), что выглядит крайне необычно. И тот факт, что Шахбаз Шариф приехал со всем кланом, включая своего брата, показывает важность этого визита для пакистанской стороны. На самом деле мы наблюдаем тесные дружеские отношения, которые между ними установились: на таком уровне Лукашенко принимает далеко не всех, а участие среднего сына Дмитрия во встрече – вообще нечто экстраординарное. Кстати, интересный вопрос: а где был старший сын Виктор?

Лукашенко и Шариф одобрили соглашение о реадмиссии. Похоже, главная тема этого визита – 100-150 тысяч пакистанцев, которых планируется доставить в Беларусь (если до этого дойдет).

Заинтересованность Лукашенко в Пакистане понятна: это рынок, это ядерная держава. Другой вопрос, на фоне таких отношений с Пакистаном каким образом будут складываться отношения с Индией? Делая ставку на углубление отношений с Пакистаном, Лукашенко рискует навредить отношениям с Индией. Но, похоже, в Минске сделали осознанный выбор в пользу Пакистана.

Лукашенко признал проблему дефицита рабочей силы в стране. Делая ставку на рабочую силу из Пакистана, в Минске хотят получить квалифицированную рабочую силу, во всяком случае, более квалифицированную, чем могли бы поставить Зимбабве и Экваториальная Гвинея.

Но речь идет об огромном количестве людей: не 10—20 тысяч человек, а 100—150 тысяч. Лукашенко признал, что у него не хватает рабочей силы, что решить проблему за счет внутренних ресурсов не получается, не получается даже решить вопрос за счет переселенцев из других постсоветских стран.

— Но перемещение 150 тысяч жителей Пакистана – обитателей другого мира, грубо говоря, как воспримут в самой Беларуси?

— Экспорт трудовых ресурсов – важный источник доходов для Пакистана: по всему миру работают примерно 11 миллионов трудовых мигрантов из Пакистана. 150 тысяч человек для Пакистана – капля в море. Это значительно меньше, чем в Саудовской Аравии (более двух миллионов), ОАЭ (около полутора миллионов) или США (более 600.000), но значительно больше, чем, скажем, в Норвегии (около 45.000). Это уровень Германии, где, по разным оценкам, живут и работают от 120.000 до 150.000 граждан Пакистана. В Беларуси трудовые мигранты потенциально могут заработать больше, чем в Пакистане.

Но для меня являются совершенно очевидным несколько моментов.

Беларусь не станет приоритетным направлением для пакистанцев – приоритетом для них является Запад. Второй приоритет – страны Юго-Восточной Азии (Сингапур, например). Россия также является более привлекательным направлением, потому что там можно заработать больше, чем в Беларуси. Это значит, что самые лучшие и самые квалифицированные работники в Беларусь не поедут.

Более того, выходцы из Пакистана будут перебираться в Беларусь, чтобы попытаться оттуда рвануть на Запад. Полагаю, что новость о пакистанцах не обрадовала, и не обрадует, западных соседей Беларуси.

Вдобавок ко всему Беларусь – не открытая страна, куда приезжают и остаются иностранцы. Беларусь в основном однородная (хотя есть и национальные, и религиозные меньшинства), она не имеет опыта приема такого количества иностранцев. Ладно, к иностранным студентам привыкли, хотя раньше возникали конфликты, связанные со студентами из Туркменистана, студентами из Африки. Бытовой расизм присутствует в Беларуси, а опыта межкультурной коммуникации страна практически не имеет.

Действительно актуальный вопрос: готово ли белорусское общество принять людей с другими традициями, с другой культурой, другим языком, встает вопрос о роли ислама, который исповедают в Пакистане. Да, Лукашенко хвастается, что у него хорошие отношения с исламским миром. У него, возможно, и хорошие, но для белорусов это чужой мир. И опять-таки: 150 тысяч – это целый город размерами с Борисов.

И наконец, Пакистан нельзя назвать стабильным государством. История Пакистана – это история военных переворотов, история поддержки террористических движений вроде Талибана, это история связей с Аль-Каидой. Кроме того, в Пакистане хватает беженцев из Афганистана, полагаю, что из Пакистана будут приезжать именно беженцы, в том числе из Афганистана.

Беларусь не первая и не последняя страна, которая привлекает иностранную рабочую силу. Но у соцстран вроде ГДР был соответствующий опыт: привлекали рабочую силу из Мозамбика или из Вьетнама. Западные страны также имеют такой опыт: Западная Германия привлекала рабочую силу из Турции, Италии и других стран. Их опыт свидетельствует, что чаще всего на работу приезжают молодые мужчины, которые обзаводятся семьями, значит, в Беларусь будут приезжать их семьи. Для этого должна создаваться соответствующая инфраструктура. А в Беларуси есть инфраструктура, чтобы обеспечить людей с другими традициями, с другой культурой, с другим стилем жизни и манерами поведения?

Хотя Лукашенко всячески подчеркивает уровень толерантности в белорусском обществе, я бы не переоценивал его готовность принять 150 тысяч пакистанцев. Белорусское общество времен Лукашенко – во многом общество закрытое. В Беларуси никогда не было большого количества нелегальных мигрантов, которые бы оставались в стране, и вообще представителей других культур. Давайте вспомним миграционный кризис 2021 года, когда в Минске и других городах появилось небольшое количество выходцев из Сирии, Ирака и так далее. Белорусы открыто выражали недовольство и непонимание.

Желание Лукашенко решить экономические проблемы за счет пакистанцев понятно. Но вопрос заключается в следующем: готово ли белорусское общество к этому? Я полагаю, что белорусское общество не готово. Поэтому, если планы дойдут до реализации, белорусское общество может преподнести множество сюрпризов: возможны вспышки расизма, конфликты и так далее. Лукашенко затеял весьма опасную игру, но, видимо, других альтернатив просто нет.

Об оттоке кадров на Запад говорят все. Но многие белорусы, в том числе молодые и амбициозные, бегут в Россию. Похоже, у Лукашенко действительно нет выхода – в противном случае может случиться экономический обвал. И демографическая ситуация в Беларуси, мягко говоря, оптимизма не вызывает.

— Строительство индустриального парка «Великий камень» сопровождалось разговорами о привлечении 100 тысяч китайцев. Действительно, китайцы строили в Светлогорске печально известный ЦКК, но сбежали, даже не сдав в эксплуатацию. Так что обещанные 100 тысяч китайцев до сих «едут». Не может ли история с импортом 150 тысяч пакистанцев, как туман, скрывать другие делишки Лукашенко и Шарифа, менее приглядные?

— В экономике ситуация такая, что это выглядит мерой разумной и нужной. Но с политической точки зрения для Лукашенко это крайне рискованная затея. Я думаю, эта тема будет активно обсуждаться и вызовет недовольство и непонимание в обществе. Эта мера не приведет в восторг даже сторонников Лукашенко. 150 тысяч пакистанцев сравнимо с населением Борисова. Одно дело, когда приезжают люди, близкие по менталитету, по языку, культуре, а когда приезжают люди из другой культуры, с другими традициями и другими взглядами на мир, это чревато. Тем более, что они приедут отнимать рабочие места у самих белорусов. Реакцию белорусов нетрудно предугадать.

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