В ООН мощно обратились к россиянам в связи с ожидаемой мобилизацией 25 25.08.2026, 14:50

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Это будет путь в один конец.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник предупредил россиян о новой массовой мобилизации, которая, по его словам, может начаться после 20 сентября.

Об этом Мельник заявил на заседании Совбеза ООН, приуроченном ко Дню Независимости Украины.

«Путин не просто развязал войну против Украины. Он выпустил четырех всадников Апокалипсиса, как в Книге Откровения: Завоевание, Война, Голод и Смерть. Они поглотят не только того, кто их выпустил, но и саму систему, которую он построил… Они могут поставить последнюю печать на судьбе самой России», — отметил дипломат.

Мельник также обратился к россиянам на русском языке, предупредив о том, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готовит новую волну мобилизации.

Мельник заявил, что после очередных выборов в Госдуму 20 сентября Путин начнет массовую принудительную мобилизацию. Он добавил, что Россия отправит до 500 тысяч человек «в один конец» на войну против Украины.

Он призвал россиян как можно скорее уезжать из России, иронично отметив, что с топливом для этого могут возникнуть проблемы, имея в виду удары Украины по НПЗ.

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