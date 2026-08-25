Украинские дроны успешно добивают Афипский НПЗ 25.08.2026, 8:27

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По одному из крупнейших нефтезаводов на юге России ударили пятый раз с начала года.

В ночь на 25 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Одной из главных целей стал Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Около полуночи в районе предприятия раздалась серия громких взрывов, после чего на территории завода вспыхнул пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

По сообщениям местных жителей, вскоре после объявления воздушной тревоги в регионе взрывы раздались в промышленной зоне. Очевидцы наблюдали после прилетов БПЛА зарево. Также сообщалось о густом дыме, поднимающемся над объектом.

Представители регионального оперативного штаба рассказали, что экстренные службы работают на месте происшествия. Данные о масштабе повреждений технологических установок и наличии пострадавших среди сотрудников предприятия в настоящее время уточняются.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал, что в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. Кроме того, чиновник подтвердил, что возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Афипский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России с проектной мощностью более 6 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на выпуске бензина, дизельного топлива и мазута.

Предприятие обеспечивает около 2,1% от общего объема нефтепереработки всей РФ. Ежегодно завод производит более 2 миллионов тонн дизельного топлива, около миллиона тонн вакуумного газойля, а также значительные объемы мазута и газового бензина.

Завод находится в Краснодарском крае, в непосредственной близости от портов Черного моря и оккупированного Крымского полуострова. Такое расположение делает его важнейшим тыловым хабом для бесперебойного снабжения подразделений российской оккупационной армии.

До этого беспилотники атаковали НПЗ четыре раза с начала года: 14 июля, 11 июня, 14 марта и 21 января. Удары приводили к возгораниям, в том числе резервуарного парка нефтезавода.

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