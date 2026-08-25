Диагноз для «дипломатии» Лукашенко

Диагноз для «дипломатии» Лукашенко2
- Давид Костюченко, «Салідарнасць»
- 25.08.2026, 8:56
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Это не набор курьезов.
Министр иностранных дел проводит отпуск в КНДР. Переговоры с США и Польшей ведутся по линии КГБ. Совещания по американскому треку проходят без главы МИД.
Это не набор курьезов — это диагноз: внешнеполитическое ведомство перестало быть субъектом внешней политики. Происходящее можно назвать демидизацией — из системы принятия государственных решений последовательно вычитается ведомство, которое возглавляет Максим Рыженков.
Фотография из Пхеньяна
В середине августа неофициальный телеграм-канал МИД опубликовал фотографии: Рыженков с семьей на отдыхе в Северной Корее. «У друзей», — уточняет канал.
В дипломатии не бывает личных жестов у первых лиц: отпуск министра в КНДР — это высказывание. И оно точно описывает траекторию Рыженкова: первый зарубежный визит в должности — Китай, второй — Северная Корея, причем отношения с Пхеньяном руководитель МИД сам называет главным достижением.
За два года сложился профиль «министра дальней дуги»: КНДР, Мьянма, Афганистан, Африка. Направления, где не нужны ни сложные переговорные конструкции, ни работа с враждебной средой — там принимают, награждают и подписывают меморандумы.
Проблема не в том, что эти направления существуют. Проблема в том, что для Рыженкова они стали основными: главные треки у МИДа забрали — и министр, судя по всему, не смог ничего предложить, чтобы их вернуть.
Кто сидит за столом
На переговорах со спецпосланником президента США Джоном Коулом — а это самый значимый внешнеполитический процесс последних лет — первым по левую руку от Александра Лукашенко сидит председатель КГБ Иван Тертель. Рядом — постпред при ООН Валентин Рыбаков, которого пропаганда называет организатором «абсолютно всех» встреч с американцами, и Сергей Зеленкевич, помощник Виктора Лукашенко. Министра иностранных дел за этим столом нет.
Тертель — участник всех раундов переговоров с США, он же комментирует итоги и анонсирует «хорошие новости». По данным Intelligence Online, шеф КГБ лично встречался с представителями разведок США и Британии; он же публично признал, что каналы общения с Польшей и странами Балтии идут «по линии спецслужб».
А в октябре 2025-го Лукашенко собрал совещание по развитию беларуско-американских отношений: Турчин, Вольфович, Крутой, Швед, Тертель. Рыженкова не пригласили. Совещание по главному внешнеполитическому вопросу — без министра иностранных дел.
В любой нормальной системе это скандал; здесь — фиксация статус-кво: американским треком занимаются президентская администрация и КГБ, МИД поставлен в копию.
Мандат, который забыли
Ирония в том, что Рыженков приходил под обновление — и с мандатом, который сегодня читается как обвинительное заключение. Назначая его в июне 2024-го, Лукашенко требовал «встряхнуть» ведомство, настаивал, что «все должно сходиться в МИД», и предупреждал: «никто не должен за Министерство иностранных дел делать работу, и никто не должен подминать, наклонять министра и министерство».
Два года спустя каждый пункт исполнен наоборот: работу за МИД делают КГБ и администрация, сходится все в кабинете Тертеля, а министра вынесли за скобки без всякого сопротивления. Задачу, впрочем, Рыженков выполнил — с одной поправкой: ему велели встряхнуть МИД, а он его вытряхнул.
Сравнение здесь напрашивается, но нужна оговорка: речь не о ностальгии по Владимиру Макею и не о его реабилитации — он был министром этого же режима. Разница не моральная, а институциональная.
При Макее МИД был точкой входа для Запада и источником идей — нормализация 2015-2020 годов, минская переговорная площадка, «Хельсинки-2». Идеи можно оценивать как угодно, но они рождались в министерстве, и у ведомства хватало аппаратного веса вести свою линию даже под давлением силовиков.
Новый министр не вырос до этого масштаба — он послушно сократил ведомство до собственного. Символика соответствующая: посольство в Хельсинки Рыженков закрыл «за ненадобностью», а коллегия МИД весной 2026-го определила роль дипломатов честно: «глаза и уши», «экспорт — главный KPI».
Реформа состоялась, только это была реформа понижения: из министерства иностранных дел — в министерство иностранных церемоний.
Вопрос, на который МИД не отвечает
Но статус — производная от содержания. Главная претензия к сегодняшнему МИДу не в том, что его не зовут на совещания, а в том, что ему нечего было бы там сказать.
Понятно, что министерство консультирует, помогает, обеспечивает визиты. Но это функции аппарата. Функция министерства — концепция.
Что предлагает МИД? Где его подходы? Какой должна быть Беларусь в мире, который пересобирается на наших глазах? Как представлять ее — и как утверждать ее агентность, способность быть автором собственной внешней политики, а не функцией чужих решений?
Проблема агентности Беларуси — сквозной сюжет практически всей серьезной аналитики последних лет: стране перестали верить как автономному игроку, ей нечего самостоятельно предложить, ее субъектность в вопросах войны и мира ограничена. Проблема признана всеми — со всех сторон. Не хватает одного: профессионального решения. А предлагать его — ровно та работа, за которую МИДу платят зарплату. Это задача Рыженкова.
Вместо решения — уход от вопроса. Единственный концептуальный продукт министерства за два года — «Евразийская хартия многообразия и многополярности», «геостратегия для суперконтинента». Показательно не содержание, а адресат: это концепция Евразии, а не Беларуси, — документ, растворяющий страну в чужом масштабе вместо утверждения ее собственного.
Остальное — риторика: «коллективный Запад не справился с ролью лидера», ЕС занимается «самоизоляцией», «Европа страдает без беларуских туристов». Это дословный российский нарратив в устах беларуского министра. Ведомство, которое должно производить отличие Беларуси, воспроизводит неотличимость.
От западного трека осталась одна витрина — приглашение экспертов на Минскую конференцию по евразийской безопасности. Само по себе неплохо, но оценим масштаб: это уровень задач одной НГО. «Минский диалог» справлялся с экспертными площадками и без ведомства Рыженкова — и даже сегодня экспертный «второй трек» организует именно он, а не МИД.
Задача министерства по определению больше, чем возможности одной негосударственной организации.
Цена вопроса
Когда диалог с миром ведут спецслужбы, торгуют тем, чем располагают спецслужбы: заключенными, обменами, «шпионами». Дипломатия идей заменяется дипломатией живого товара. Параллельно деградирует институт — кадры, экспертиза, репутация, все, что строится десятилетиями и что любой будущей Беларуси придется восстанавливать почти с нуля.
Но главное: страна, чей МИД не формулирует, какой она хочет быть в мире, обречена на то, что это сформулируют за нее другие. Проблема агентности не решается на дальней дуге или обменами «люди на санкции» — она решается там, где рождаются концепции.
МИД остался с экспортными показателями, конференцией раз в год и отпуском в Пхеньяне. У друзей.
Давид Костюченко, «Салідарнасць»