В Варшаве ярко отметили День независимости Украины 25.08.2026, 9:39

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Фото: Charter97.org

Масштабная акция на Замковой площади прошла под лозунгом «Независимость. Наша общая».

24 августа в Варшаве прошло масштабное празднование Дня независимости Украины, которое собрало на Замковой площади украинцев, белорусов поляков и друзей Украины, сообщает Charter97.org.

Мероприятие прошло под лозунгом под лозунгом Niepodległość. Nasza wspólna («Независимость. Наша общая»).

Празднование Дня независимости Украины организовали общественная инициатива «Евромайдан-Варшава» и фонд Stand With Ukraine. Акция прошла под патронатом мэра Варшавы и Посольства Украины в Польше.

Участники почтили минутой молчания память погибших в результате российской агрессии, а также выразили благодарность украинским военнослужащим, защищающим Украину.

К празднованию присоединились министр юстиции Польши Вальдемар Журек, заместитель министра образования и науки Польши Анджей Шептицкий, посол Украины в Польше Василий Боднар, известный актер Анджей Северин, знаменитый музыкант Кшиштоф Залевский, монахиня Малгожата Хмелевская, депутат Сейма Дорота Лобода, польские и белорусские активисты и волонтеры.

В концерте в центре Варшавы принял участие популярный польский певец Кшиштоф Залевский, который в этот день также отмечал свой день рождения. Он поблагодарил за приглашение разделить праздник Независимости с украинцами и пожелал Украине победы.

Кшиштоф Залевский

Кшиштоф Залевский

Кшиштоф Залевский

Кшиштоф Залевский

Кшиштоф Залевский

Кшиштоф Залевский

Кшиштоф Залевский

Кшиштоф Залевский

Награды Stand with Ukraine

В Варшаве украинское сообщество в четвертый раз вручило особую награду полькам и полякам, которые встали плечом к плечу с Украиной.

В этом году награду получили:

координатор фонда Poland Helps Ukraine, передавшего украинцам помощь на сумму более 40 миллионов злотых, Ежи Юрчинский;

Ежи Юрчинский

монахиня и общественная деятельница, руководительница фонда «Дома общины «Хлеб жизни» Малгожата Хмелевская;

бывший заместитель главного редактора Gazeta Wyborcza, основатель украинско-польского журнала Sestry.eu Ежи Вуйчик;

меценат Доминика Кульчик (награду забрал член правления Kulczyk Foundation Александр Брода);

польская общественная деятельница, публицист, журналист и исследователь украинско-польских отношений Богумила Бердиховская;

актер и режиссер Анджей Северин.

анджей северин

На праздничном концерте также выступила украинская группа «ДахаБраха».

дахабраха

дахабраха

дахабраха

дахабраха

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