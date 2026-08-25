В Беларуси стартовало учение с комендантскими воинскими частями 1 25.08.2026, 9:43

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В нем задействованы военные комендатуры и кинологический центр Вооруженных сил.

Тактико-специальное учение проходит с 25 по 27 августа в комендантских воинских частях страны, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военная тренировка проводится для повышения уровня подготовки руководителей комендантских воинских частей и обученности личного состава.

Участники учения отработают вопросы обеспечения действий воинских частей в районах выполнения задач, поддержания правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения, а также разведки с использованием беспилотников и противодействия дронам противника.

В учении будут задействованы военнослужащие военных комендатур и кинологического центра Вооруженных сил.

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