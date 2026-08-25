Майк Тайсон появился в украинской вышиванке на параде звезд бокса в Нью-Йорке 5 25.08.2026, 9:21

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У легендарного боксера есть личная связь с Украиной.

Звезда бокса Майк Тайсон привлек внимание своим нарядом на параде звезд мирового бокса. 60-летний бывший чемпион мира в тяжелом весе выбрал для мероприятия украинскую вышиванку. Внимание на это обратил Dialog.UA.

Кадры Тайсона в вышиванке вызвали ажиотаж в украинском сегменте соцсетей. Отметим, что у легендарного боксера есть личная связь с Украиной. В детстве его воспитывала украинка Камилла Эвальд, родившаяся в Тернопольской области.

Эвальд была гражданской женой и партнером знаменитого тренера Каса Д’Амато. Именно он сыграл огромную роль в становлении Тайсона как профессионального боксера. В 1981 году Д'Амато и Эвальд официально усыновили Майка Тайсона. Его биологическая мать к тому моменту уже не могла должным образом заботиться о сыне.

Под руководством Д'Амато и при поддержке Эвальд Тайсон начал свой путь в боксе. Впоследствии он стал одним из самых известных тяжеловесов в истории.

Тайсон также публично высказывался в поддержку Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В июне 2022 года он записал видеообращение к украинцам и сказал: «Украинский народ, я с вами!»

В том же месяце Тайсон говорил о войне в эфире американского телеведущего Алекса Джонса. По словам боксера, происходящее стало «войной человечества». Он также отмечал, что Россия проигрывает в информационном противостоянии.

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