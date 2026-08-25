Премьера Лукашенко унизили в Петербурге 7 25.08.2026, 15:04

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Александр Турчин

Турчин прибыл на переговоры с главой «Газпрома» мокрым.

24 августа Александр Турчин совершил рабочий визит в Санкт-Петербург. Судя по всему, он целенаправленно летал на разговор к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, пишет «Салідарнасць».

По крайней мере, о других пунктах программы визита главы правительства Беларуси не сообщается.

О чем разговаривали Турчин и Миллер, стороны скрывают. В официальных сообщениях правительства Беларуси фигурирует туманная формулировка, что темой разговора стало обсуждение «перспектив развития сотрудничества».

При этом показательно, что не глава «Газпрома» летал в Минск, а премьер-министр Беларуси отправился в Санкт-Петербург.

В конце визита Турчина произошел показательный момент. Когда он прощался с представителями российской стороны у трапа самолета, шел дождь, но о «сухости» Турчина не позаботились.

Стоявший рядом охранник лишь за два метра до трапа предпринял вялую попытку укрыть гостя из Беларуси от дождя.

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