Премьера Лукашенко унизили в Петербурге7
- 25.08.2026, 15:04
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Турчин прибыл на переговоры с главой «Газпрома» мокрым.
24 августа Александр Турчин совершил рабочий визит в Санкт-Петербург. Судя по всему, он целенаправленно летал на разговор к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, пишет «Салідарнасць».
По крайней мере, о других пунктах программы визита главы правительства Беларуси не сообщается.
О чем разговаривали Турчин и Миллер, стороны скрывают. В официальных сообщениях правительства Беларуси фигурирует туманная формулировка, что темой разговора стало обсуждение «перспектив развития сотрудничества».
При этом показательно, что не глава «Газпрома» летал в Минск, а премьер-министр Беларуси отправился в Санкт-Петербург.
В конце визита Турчина произошел показательный момент. Когда он прощался с представителями российской стороны у трапа самолета, шел дождь, но о «сухости» Турчина не позаботились.
Стоявший рядом охранник лишь за два метра до трапа предпринял вялую попытку укрыть гостя из Беларуси от дождя.