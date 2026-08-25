Сердце можно восстановить: ученые назвали два нужных продукта 2 25.08.2026, 8:42

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Эксперименты на животных с сердечной недостаточностью дали неожиданный результат.

Гранаты и грецкие орехи могут способствовать восстановлению работы сердца при определенной форме сердечной недостаточности. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, изучавшие действие природного соединения уролитина А.

О результатах исследования пишет The Daily Mail.

Исследователи установили, что уролитин А может благотворно влиять на сердечную мышцу и предотвращать образование рубцовой ткани.

В ходе экспериментов на животных с сердечной недостаточностью введение этого соединения привело к значительному улучшению работы сердца — по данным исследователей, показатели функции органа выросли до 80%.

Положительный эффект также наблюдался в ходе экспериментов с тканями человеческого сердца в лабораторных условиях.

При чем здесь гранаты и орехи?

Уролитин А не содержится в значительных количествах непосредственно в этих продуктах. Он образуется в организме под действием кишечных бактерий, которые перерабатывают полифенолы — растительные соединения, в частности те, что содержатся в гранатах, грецких орехах и ягодах.

Именно поэтому ученые предполагают, что рацион с достаточным количеством продуктов, богатых полифенолами, потенциально может способствовать образованию уролитина А.

В то же время исследователи отмечают, что пока недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать гранаты или орехи в качестве средства лечения сердечной недостаточности.

«Хотя на данный момент недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать употребление гранатов именно для лечения сердечной недостаточности, эти результаты открывают возможность того, что диеты, стимулирующие выработку уролитина А, могут помочь облегчить это состояние», — отметил ведущий автор исследования доктор Джозеф Бергойн.

Ученые хотят создать лекарство

Особый интерес у ученых вызывает возможность использования уролитина А в качестве основы для будущего препарата против сердечной недостаточности.

Речь идет, в частности, о сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса — состоянии, при котором сердечная мышца становится более жесткой и теряет способность нормально наполняться кровью.

По данным The Daily Mail, около половины пациентов с сердечной недостаточностью страдают именно этой формой заболевания, а эффективных методов ее лечения пока немного.

На следующем этапе исследователи планируют разработать лекарственный препарат на основе уролитина А и проверить его эффективность в дальнейших исследованиях.

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