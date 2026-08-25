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Белоруска вышла из машины с бензином и зажигалкой: на дороге появились загадочные огненные цифры

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  • 25.08.2026, 8:19
  • 10,138
Белоруска вышла из машины с бензином и зажигалкой: на дороге появились загадочные огненные цифры

Ролик обнаружили сотрудники ГАИ, пока мониторили соцсети.

В Брестской области 32-летняя женщина решила повторить популярный тренд и устроила на дороге «огненное шоу»: разлила бензин на асфальте в форме числа 32 и подожгла, сообщили в ГАИ Брестской области.

Инцидент произошел 20 августа на третьем километре дороги Н-450 Брест — Гули — Подлесье Радваничское. Там жительница Бреста разлила бензин на проезжей части, вывела им число 32 и подожгла.

Ролик обнаружили сотрудники ГАИ, пока мониторили соцсети. После разбирательства на женщину составили протоколы по статье о повреждении или загрязнении автомобильной дороги, а также за нарушение ПДД пешеходом или другим участником движения, который не управляет транспортом

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