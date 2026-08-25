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Дроны атакуют Россию: под ударом сразу два больших НПЗ

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  • 25.08.2026, 8:00
  • 10,468
Дроны атакуют Россию: под ударом сразу два больших НПЗ

Поражены «жирные» цели в Краснодарской и Ростовской областях РФ.

В ночь на 25 августа сразу в нескольких регионах России раздались взрывы на фоне атаки беспилотников. В сети пишут о возможных ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарской и Ростовской областях РФ, сообщает «Фокус».

Дроны поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ Фото: Соцсети

В Краснодарском крае дроны этой ночью могли поразить крупный Афипский НПЗ, проектная мощность которого составляет более 6 миллионов тонн нефти в год. Об этом сообщили OSINT-каналы.

«Афипский, Краснодарский край. Местные жители сообщают о взрывах и атаках на Афипский НПЗ», — пишут аналитики.

В сети также показали кадры атаки на предприятие. На видеороликах видно яркое зарево и дым, поднявшийся после взрывов.

В то же время местные власти на момент публикации не комментировали атаки на регион. В оперативном штабе Краснодарского края только около 03:00 предупреждали об угрозе применения беспилотников.

Кроме того, в ночь на 25 августа дроны также атаковали Ростовскую область РФ. По информации аналитиков, под ударом оказался город Новошахтинск.

OSINT-каналы предполагают, что в Новошахтинске дроны также могли поразить местный НПЗ. Однако официального подтверждения этой информации к моменту публикации не было.

Стоит отметить, что Новошахтинский завод нефтепродуктов – крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие на юге России (в Ростовской области), введенное в эксплуатацию в 2009 году. Этот НПЗ имеет проектную мощность до 7,5 млн. тонн нефти в год и является ключевым предприятием топливной инфраструктуры в регионе. Кроме того, завод играет важную роль в обеспечении российской армии горюче-смазочными материалами.

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