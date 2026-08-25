США готовят план для Кубы на случай падения коммунистического режима 7 25.08.2026, 6:34

2,818

Главный вопрос — как избежать хаоса?

Госсекретарь США Марко Рубио усиливает давление на руководство Кубы, однако в Вашингтоне уже задумываются о том, что произойдет после возможного ухода коммунистической власти. Главный вопрос — как избежать хаоса и одновременно создать условия для восстановления экономики, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Часть противников американской стратегии опасается, что падение режима приведет к политическому вакууму, хаосу и переделу собственности в интересах приближенных к новой власти. В таком случае именно США придется заниматься восстановлением страны.

«Подобный сценарий не является неизбежным. Куба может рассчитывать на значительные финансовые и человеческие ресурсы кубинской диаспоры, если после смены власти будут обеспечены политическая стабильность и надежная защита собственности», — пишет WSJ.

Одним из сторонников такого подхода выступает экономист Рафаэль Ромеу, который предлагает план конкретный план для Кубы. Он считает, что на первом этапе Вашингтону придется помочь новой власти обеспечить работу государственных служб, полиции и медицины, а также предоставить топливо и продовольствие.

Однако дальнейшее восстановление, по его мнению, должно опираться прежде всего на частные инвестиции. «Восстановление Кубы должно финансироваться частным сектором и капиталом кубинской диаспоры в рамках дисциплинированной и юридически защищенной системы с первого дня», — заявил Ромеу.

Предлагается также сформировать переходное правительство, способное гарантировать инвесторам «юридическую определенность» и предотвратить захват активов бывшими военными элитами.

Рубио тем временем продолжает усиливать давление на представителей кубинского руководства, вводя санкции и ограничивая доступ к США для чиновников и их родственников. «Мы пытаемся донести до них, что путей для отступления не существует», — сказал госсекретарь.

Сочетание давления на элиту и убедительного плана восстановления может ускорить мирный переход власти на Кубе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com