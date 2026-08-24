Украинцы поразили российский МиГ-29 на аэродроме Миллерово1
- 24.08.2026, 22:58
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«Мадяр» рассказал, что еще уничтожили этой ночью.
Командующий Сила беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди отчитался об успешных ударах по территории РФ в ночь на 24 августа.
По информации «Мадяра», его «птахи» результативно отработали по 66 целям, о чем он написал в соцсетях. Среди трофеев — уничтоженный истребитель МиГ-29 на аэродроме Миллерово в Ростовской области.
Кроме того, Бровди подтвердил поражение трех логистических хабов Ozon.
«Википедия, 24 августа, указывает: «Озон (O₃) — это особая форма кислорода, которая состоит из трех атомов. Это газ голубого цвета с резким запахом свежести, который часто слышно после грозы… …ядовитый для (Z-червей), в приземных слоях атмосферы, наряду с пылью. Здесь к тому определение о трех голубых даже добавить ничто. Разве что текущей фиолетово-голубой формулой: 21(15):5(4)», — написал он, намекая на ранее уничтоженных склады Wildberries.
Также поражены четыре радиолокационные станции: две РЛС «Каста-2е2» и «Небо-СВ» в Ростовской области, а также РЛС «СТ-68» в оккупированном Крыму.
Среди других успешных ударов — атака на место дислокации спецназа СОБР в Стрелковом Херсонской области, ряд энергоузлов на временно оккупированных территориях, два судна теневого флота РФ (танкер и балкер) в Черном море, 11 временных пунктов дислокации противника на ВОТ Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также отработка трассы «Новороссия».