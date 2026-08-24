The Telegraph: Страна без армии готовится к войне 24.08.2026, 11:23

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Особое внимание уделяется стратегической зоне GIUK.

Исландия, единственная страна НАТО без регулярной армии, усиливает систему обороны на фоне роста активности российских подводных лодок и китайских судов в северной Атлантике, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание уделяется разрыву GIUK — стратегической зоне между Гренландией, Исландией и Великобританией. Здесь проходят важные морские маршруты и находятся подводные кабели связи, которые могут стать уязвимостью в случае конфликта.

Основную роль в защите страны берут на себя союзники. На базе Кефлавик проходят учения «Northern Viking» с участием американских самолетов P-8A, бельгийских F-16 и канадского фрегата. Параллельно НАТО усиливает присутствие в Исландии в рамках Arctic Sentry. База Кефлавик продолжает принимать союзные истребители и другие силы, которые используются для патрулирования воздушного пространства и наблюдения за Северной Атлантикой.

Собственных вооруженных сил у Исландии нет. За безопасность отвечают береговая охрана, полиция и гражданский персонал. Береговая охрана насчитывает около 280 сотрудников и располагает двумя патрульными кораблями. Воздушное пространство контролируют четыре радиолокационные станции ПВО.

Власти уже приняли первую национальную стратегию обороны и безопасности, однако делают ставку на «военные эффекты гражданскими средствами», — пишет издание.

При этом внутри страны обсуждается создание собственных вооруженных сил. Движение «Стражи Исландии» предлагает сформировать 2 тыс. военнослужащих и столько же резервистов, а при необходимости проводить мобилизацию до 40 тыс. человек без введения всеобщего призыва. Идея пока не пользуется широкой поддержкой.

«Дополнительным фактором станет голосование 29 августа о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. Сторонники считают членство дополнительной гарантией безопасности, тогда как противники напоминают, что Евросоюз не является военным альянсом», — говорится в материале.

Пока Рейкьявик делает ставку на НАТО и соглашение с США 1951 года.

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