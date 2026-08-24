Крупнейший на Северном Кавказе склад Ozon полностью уничтожен

Крупнейший на Северном Кавказе склад Ozon полностью уничтожен9
- 24.08.2026, 11:33
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Площадь комплекса составляла около 130 тысяч квадратных метров.
В ночь на понедельник, 24 августа, под удар попал крупнейший логистический комплекс Ozon в Дагестане и на всем Северном Кавказе.
После попадания на территории объекта в промышленном парке Тюбе возник масштабный пожар, в результате которого склад был уничтожен полностью, пишет Dialog.UA.
Площадь комплекса составляет около 130 тысяч квадратных метров. Он считается одним из важных логистических узлов Ozon на Северном Кавказе, обеспечивая распределение значительных объемов заказов.
Кроме того, объект мог использоваться как региональный хаб для поставок в Азербайджан и Иран в рамках международного транспортного коридора Север – Юг.
Атака на объект в Дагестане стала как минимум третьим ударом по логистической инфраструктуре Ozon за сутки. Ранее сообщалось о поражении объектов компании в Адыгее и Невинномысске, а также о пожаре в логистическом центре Ozon в Краснодаре.