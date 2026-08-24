Белорусские спортсменки выиграли чемпионат мира по пятиборью

Белорусские спортсменки выиграли чемпионат мира по пятиборью3
- 24.08.2026, 11:30
- 1,150
В финальном протоколе они опередили россиянок и египтянок.
Первый же старт чемпионата мира по пятиборью, который принимает китайский Гуйян, принес белорусским спортсменам медали. В женской эстафете золотые награды завоевали Мария Гнедчик и Екатерина Орел, сообoает Onlíner.
Женская эстафета стала первым видом программы. Мария Гнедчик и Екатерина Орел в итоге финишировали первыми, обойдя в итоговом протоколе спортсменок из России и Египта.
Соревнования продолжатся 26-го числа. Последний день — 30 августа. Беларусь представляют 11 человек. Ожидается, что на чемпионате мира выступят спортсмены из более чем 40 стран.
Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, который объединяет пять дисциплин: фехтование, плавание, бег, стрельбу и полосу препятствий.