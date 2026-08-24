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Белорусские спортсменки выиграли чемпионат мира по пятиборью

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  • 24.08.2026, 11:30
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Белорусские спортсменки выиграли чемпионат мира по пятиборью
Фото: НОК Беларуси

В финальном протоколе они опередили россиянок и египтянок.

Первый же старт чемпионата мира по пятиборью, который принимает китайский Гуйян, принес белорусским спортсменам медали. В женской эстафете золотые награды завоевали Мария Гнедчик и Екатерина Орел, сообoает Onlíner.

Женская эстафета стала первым видом программы. Мария Гнедчик и Екатерина Орел в итоге финишировали первыми, обойдя в итоговом протоколе спортсменок из России и Египта.

Соревнования продолжатся 26-го числа. Последний день — 30 августа. Беларусь представляют 11 человек. Ожидается, что на чемпионате мира выступят спортсмены из более чем 40 стран.

Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, который объединяет пять дисциплин: фехтование, плавание, бег, стрельбу и полосу препятствий.

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